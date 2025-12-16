Xabi Alonso y el ‘caso Negreira’: «En el extranjero sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia…»

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la previa de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrenta a Talavera y Real Madrid en El Prado. Los blancos se miden al conjunto de Primera Federación en un encuentro donde los madridistas tienen mucho que perder y nada que ganar. Tras haber vencido al Alavés, el entrenador donostiarra ha cogido aire y se mantendrá en su cargo salvo hecatombe.

Xabi comenzó analizando el encuentro contra el Talavera: «Buenas tardes. Siempre sabemos que la Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte contra equipos contra el Talavera, pero también es una competición en la que se dan grandes sorpresas. Vamos con el mismo respeto y con la misma preparación que siempre. Estamos preparados».

El donostiarra también habló de la actitud y los peligros de la Copa: «Hay que preparar el partido tácticamente y físicamente, pero también mentalmente. Jugamos en condiciones diferentes y hay que prepararlo de manera correcta y profesional».

Xabi también habló de las palabras del presidente a la hora de hablar del Caso Negreira: «Compartimos la postura del club y del presidente. Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se sepa la verdad de qué es lo que ha habido». Sobre el comunicado del los árbitros, dijo lo siguiente: «Es legítimo que cada uno defienda sus intereses. Quien se sienta perjudicado, que alce la voz. Nosotros hacemos exactamente eso». No quiso entrar a la hora de ser preguntado su los títulos del Barcelona están manchados.

Por otro lado, analizó a los árbitros en España, Inglaterra y Alemania: «Hay de todo en todas las ligas. Como humanos, todos cometen errores. Pero aquí ha habido un caso que hay que investigarlo. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero, sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal, no se puede tomar con naturalidad».

Sobre Endrick, dijo lo siguiente: «Ya sabéis que no me gusta dar demasiadas pistas al rival. Entrará en la convocatoria, por supuesto. No estamos pensando en después del parón: quedan Talavera, Sevilla y contamos con todos. ‘Bobby’ por supuesto que tiene opciones».

Xabi analizó el momento del equipo y su implicación: «Es tu interpretación. Nosotros, desde dentro, siempre hemos peleado por los mismos objetivos. Sabemos que hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Y la unidad es fundamental. Nos vamos conociendo mejor, cada uno ya sabemos qué momentos hay. El foco está en lo que viene en los próximos cuatro días, en acabar bien antes del parón. Siempre con la ambición de mejorar».

A la hora de ser preguntado por Mbappé, dijo lo siguiente: «No se ha hablado del récord goleador. Siempre pensamos en las mejores decisiones para que salga el mejor partido». A la hora de comentar su relación con el club, fue contundente: «La situación, antes y después, sigue siendo la misma: mantenemos una buena comunicación. Estamos en esto juntos, cada uno con sus roles».

Por otro lado, habló de los canteranos y, en especial, del debut de Víctor Valdepeñas: «Yo creo que el debut de Valdepeñas fue muy buena noticia. Históricamente, yo he visto y vivido que muchos jugadores que han estado en el momento y lugar oportuno han sabido aprovechar la oportunidad. Yo no tengo guiones ni límites, es el campo el que te da y el que te quita. Si hay jugadores que merecen jugar, tendrán oportunidades. Me alegré mucho por Víctor y le felicité porque nos ayudó a ganar el partido. Creo que habrá más oportunidades».

Sobre como se ha adaptado al vestuario: «El Xabi que llegó en junio no es el mismo que el de ahora. En esencia, sí. Pero he aprendido cosas, he tenido que ajustar cosas de mí mismo y va habiendo un desarrollo. Es normal, vamos evolucionando. Y lo importante es que sea para bien. Queda todavía camino por desarrollar».

«Como entrenador, como gestor… de todo vas aprendiendo. Estamos en ello, los jugadores también. Si somos mejor equipo en marzo que ahora, será buena noticia. Y si somos mejores a final de temporada, todavía mejor. Va a haber fases esta temporada», añadió. «El cargo te hace tener que saber qué es lo que te toca en cada momento. Disfruto de esta oportunidad, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Es un orgullo», continuó.

«Me alegro mucho de que me hagas la pregunta porque Rodry ha sido muy buena noticia. No sólo por los goles, sino por el rol que está jugando de cuarto centrocampista o tercer delantero. Esas posiciones, un poco indetectables por su calidad, nos está dando equilibrio defensivo… y si además se completa con los goles, con la calidad que siempre ha tenido… sus goles fueron muy importantes», explicó sobre Rodrygo Goes.

Por último, habló sobre el equipo que sacará contra el Talavera: «Es un partido que te tienes que preparar mentalmente porque son situaciones diferentes. No queremos sorpresas, queremos ser fiables. Para mañana, queremos sacar el equipo competitivo para poder pasar».