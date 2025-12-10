Entradas Talavera – Real Madrid: cómo comprar, precio y todo lo que se sabe sobre el partido de la Copa del Rey

El CF Talavera se prepara para uno de los días más importantes de su historia reciente: recibir al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio El Prado, y ha despertado una gran expectación entre los aficionados de la ciudad y de la comarca.

El club ha anunciado que la venta de entradas se hará prioritariamente para los abonados, quienes tendrán acceso preferente para adquirir sus localidades. Muchos aficionados se están dando de alta como abonados ahora precisamente para garantizar su presencia en este partido histórico.

Las entradas se repartirán siguiendo un orden de prioridad:

Abonados : podrán comprar entradas primero, garantizando su acceso al partido. Cada abonado tendrá derecho a adquirir un número limitado de entradas, dependiendo de la política del club para este encuentro.

No abonados: si después de asignar entradas a los abonados quedan localidades disponibles, podrán adquirirse en la taquilla del estadio o a través de la web oficial del club, siguiendo las indicaciones que se publiquen próximamente.

El club talaverano también está estudiando la instalación de una grada supletoria con capacidad para unas 400-450 personas, con el fin de ampliar el aforo y dar respuesta a la demanda masiva que ha generado la visita del Real Madrid.

Precio de las entradas

Hasta el momento, el club manchego no ha confirmado de manera oficial los precios finales de todas las localidades, aunque se espera que la asignación a abonados sea más económica que la destinada a público general. La venta de entradas a no abonados suele tener un coste superior, reflejando la magnitud del evento y la alta demanda prevista.

Este enfrentamiento representa un hito para el Talavera, que se enfrentará por primera vez al primer equipo del Real Madrid, en lo que ya es un acontecimiento histórico para la entidad y para la ciudad.

El Estadio El Prado, con capacidad limitada en comparación con estadios profesionales de primera división, se prepara para vivir una jornada extraordinaria. La instalación de la grada supletoria permitirá acoger a más seguidores, pasando de 4.200 espectadores a 4.650.