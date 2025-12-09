Alineación del Real Madrid contra el Manchester City: pendientes de Mbappé

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions está pendiente de Mbappé. El galo sufre molestias musculares y, en estos momentos, es seria duda para el encuentro contra los de Pep Guardiola. Salvo sorpresa, no podrá ser de la partida, lo que provocará que Xabi Alonso deba buscar soluciones.

Donde no hay dudas en la alineación del Real Madrid es en la portería, donde estará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, que retrasará su posición, mientras que en el costado izquierdo lo hará Álvaro Carreras. La pareja de centrales es la formada por Raúl Asencio y Rüdiger, ya que no hay más.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que en la medular también son fijos Arda Güler y Bellingham. El resto dependerá de Mbappé. Si el francés está disponible, lo normal es que Mastantuono o Rodrygo entren por la derecha, dejando al galo y a Vinicius como principales referencias ofensivas.

Por el contrario, si, como parece, no puede ser de la partida, el abanico de posibilidades se abre notablemente. Si Xabi quiere reforzar el centro del campo, podría incluso meter a Ceballos en la medular. No obstante, lo más normal es que Mastantuono ataque por la derecha, Rodrygo o Gonzalo jueguen de falso nueve y Vinicius lo haga por el costado izquierdo.

Todo o nada para Xabi

Después de la derrota ante el Celta, el Real Madrid decidió no hacer movimientos en el banquillo hasta después del duelo frente al Manchester City. Tras ese partido, la tensión se apoderó de la directiva madridista, empezando por un Florentino Pérez que, según testigos, mostró un enfado evidente por la actuación del equipo. El Real Madrid quedó muy lejos de su nivel habitual, completando una hora de juego lamentable, llegando a ir 0-2 y terminando el encuentro totalmente fuera de control.

Tras el choque, la cúpula del club mantuvo varias reuniones informales para analizar el presente del equipo y, especialmente, la situación del banquillo. El nombre de Xabi Alonso estuvo en todas las conversaciones, así como su continuidad. Finalmente, se acordó que se debía esperar hasta el miércoles, fecha en la que el técnico se jugará su futuro. Cualquier resultado que no sea una victoria ante el Manchester City de Pep Guardiola lo dejaría al borde del despido.

Si el triunfo frente al Athletic le había dado algo de oxígeno, este se ha esfumado por completo con la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu. Un golpe duro que lo deja sin margen de error. Tras ganar en San Mamés, una derrota digna frente al Manchester City aún podía haberle sostenido, pero ahora todo lo que no sea puntuar lo colocará en una situación crítica. Caer contra el equipo de Guardiola desencadenaría un jueves muy agitado en las oficinas de Valdebebas, pues el donostiarra sería destituido.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Manchester City podría ser la siguiente: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Rodrygo.