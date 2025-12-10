Clément Turpin, así es el árbitro que dirigirá el Real Madrid-Manchester City

Clément Turpin dirigirá al Real Madrid por décima vez en su carrera. El árbitro francés arbitrará el Real Madrid-Manchester City de este miércoles, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. Es un viejo conocido de ambos conjuntos, ya que la temporada pasada ya pitó el partido de ida de los playoffs en el Etihad. Por tanto, el galo ya sabe lo que es arbitrar un partido de este calibre.

El Real Madrid nunca ha perdido con Turpin. En los nueve partidos que el colegiado francés ha pitado al rey de Europa, el balance es de ocho victorias y un empate (en la ida de semifinales de la 2023-24 contra el Bayern en Múnich). La primera vez que se cruzaron los caminos del equipo blanco y el árbitro galo fue en la fase de grupos de la temporada 2014-15, cuando el Madrid venció por 4-0 al Ludogorets en el Bernabéu.

Cuatro años más tarde (2018-19) se volvieron a ver las caras, esta vez en el Olímpico de Roma. Aquel día el Real Madrid dejó su portería a cero de nuevo y venció por 0-2 a la Roma en el duelo de la fase de grupos. En la 2020-21 la víctima sería otro equipo italiano, el Inter de Milán, también en la fase de grupos, pero esta vez en el Santiago Bernabéu, con un sufrido 3-2 gracias a un gol de Rodrygo en el tramo final del encuentro después de que los nerazzurri igualaran un 2-0.

Turpin, el árbitro de la Decimocuarta

Los siguientes dos enfrentamientos del Real Madrid arbitrados por Clément Turpin fueron contra equipos ingleses: primero Chelsea y luego Liverpool. El primero se disputó en Stamford Bridge, correspondiente a los cuartos de final de la Champions 2021-22 con victoria 1-3 para los blancos. El enfrentamiento ante el Liverpool fue en la final de ese mismo año y también ganó el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti (0-1) para conquistar la Decimocuarta.

Dos años después, en la 2023-24, Turpin y el Real Madrid se encontraron en dos ocasiones. La primera fue en un Nápoles 2-3 Real Madrid de fase de grupos, y la segunda en el Allianz Arena en el empate a dos ante el Bayern de Múnich. Esa ha sido la única vez que el conjunto madridista no ha logrado la victoria en un partido dirigido por el árbitro francés. Porque los dos siguientes encuentros que pitó tuvieron lugar el año pasado casi de manera consecutiva: la ida de los playoffs ante el Manchester City en el Etihad Stadium (2-3) y la ida de octavos de final de la Champions ante el Atlético en el Santiago Bernabéu (2-1).

Partidos arbitrados por Turpin al Real Madrid en Champions