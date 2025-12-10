Real Madrid-Manchester City: victoria o despido

El Real Madrid afronta el duelo contra el Manchester City que se celebra este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) como un todo o nada para el futuro de Xabi Alonso en el banquillo del equipo blanco. Si los blancos suman la victoria contra los de Pep Guardiola, el donostiarra seguirá teniendo red hasta el siguiente partido, mientras que si empata su situación también sería salvable. Una derrota le dejaría en una posición muy complicada y su futuro estaría pendiente de un hilo. De hecho, lo normal sería que fuese cesado.

Tras la derrota contra el Celta, el Real Madrid optó por no realizar cambios en el banquillo hasta disputar el encuentro ante el Manchester City. Después de ese partido, la tensión se instaló en la directiva blanca, comenzando por un Florentino Pérez que, según testigos, se mostró visiblemente molesto por el rendimiento del equipo. El conjunto madridista ofreció una versión muy alejada de su nivel habitual, firmando una hora de juego pésima, llegando a perder 0-2 y acabando el choque completamente desbordado.

Una vez finalizado el encuentro, los dirigentes del club celebraron varias reuniones informales para evaluar la situación del equipo y, sobre todo, del cuerpo técnico. El nombre de Xabi Alonso estuvo presente en todas las conversaciones, así como la duda sobre su continuidad. Finalmente, se decidió esperar hasta el miércoles, cuando el entrenador se jugará su futuro. Cualquier resultado que no sea vencer al Manchester City de Pep Guardiola lo dejará al borde del cese. Y, una derrota contundente, le despedirá.

Aunque la victoria ante el Athletic le había dado cierto respiro, este se ha desvanecido por completo con la derrota sufrida frente al Celta en el Santiago Bernabéu. Un varapalo que lo deja sin margen de maniobra. Después del triunfo en San Mamés, una derrota digna ante el Manchester City aún podía haberle mantenido en el cargo, pero ahora cualquier resultado que no sea sumar lo situará en una posición límite. Perder contra el conjunto de Guardiola provocaría un jueves especialmente tenso en las oficinas de Valdebebas, ya que el técnico donostiarra sería destituido.

Un equipo en cuadro

Para colmo, el Real Madrid afrontará este importantísimo encuentro con siete bajas que pueden ser ocho si, como parece, finalmente Mbappé no entra en la lista por culpa de unas molestias musculares. Mendy, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba y Camavinga, tampoco serán de la partida con total seguridad.

Por lo tanto, la alineación del Real Madrid para el encuentro todo dependerá de lo que suceda con Mbappé. Si el francés está disponible y preparado para jugar de inicio, algo poco probable, Xabi sólo deberá buscar una alternativa al costado derecho que saldrá de Mastantuono, Rodrygo o Ceballos. Si el galo no juega, las variables son múltiples.

Otra vez, Pep

El Manchester City visita al Real Madrid en un buen momento. Después de meses de cábalas y experimentos, Pep Guardiola ya sabe lo que quiere de este equipo. Vienen de tres victorias seguidas, más o menos convincentes contra Leeds United, Fulham y Sunderland, y con el equipo prácticamente al completo, salvo las bajas de Rodrigo Hernández, Mateo Kovacic y la duda de John Stones.

Está claro que este es un City mucho mejor en la faceta ofensiva que en la defensiva y este último es su mayor problema. Les hizo dos goles el Newcastle United, otros dos el Bayer Leverkusen, otros dos el Leeds, cuatro el Fulham y solo dejaron la puerta a cero contra un Sunderland que tuvo un tiro al palo y falló un mano a mano. Josko Gvardiol y Ruben Dias no son los centrales más fiables del mundo, Matheus Nunes no es lateral derecho y Nico O’Reilly es mejor atacando que defendiendo.

Aunque Guardiola achaca esta endeblez atrás a la ausencia de Rodri, lesionado los últimos siete partidos por una lesión muscular. Al español aún le quedan «varias semanas» para estar de vuelta, lo que se une a la baja de Mateo Kovacic hasta principios de 2026. Sin estos dos, Nico González ha tenido que asumir la responsabilidad del centro del campo. El gallego no tiene descanso desde el 31 de agosto.

En el once de Guardiola solo hay un nombre que baila, y es que tiene que decidir si quiere un equipo más creativo, con Rayan Cherki, autor de una preciosa rabona este fin de semana, como extremo derecho, o más controlador, con Tijjani Reijnders en el centro del campo y moviendo a Phil Foden, que lleva cinco goles en los últimos tres partidos, al extremo derecho.

Erling Haaland, pese a su fantástica temporada, con veinte goles entre Premier y Champions, solo ha marcado un gol en los últimos cinco partidos y nunca ha tenido grandes actuaciones contra el Real Madrid.

Real Madrid – Manchester City: posibles onces