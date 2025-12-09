Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El donostiarra afronta una rueda de prensa tremendamente tensa, puesto que su futuro en el banquillo del equipo blanco está en el aire. Una derrota ante los de Pep Guardiola dejaría al vasco en una situación muy complicada, ya que la destitución sería más que probable.

A la hora de analizar el encuentro, dejó claro que es un «partido grande». «Es una buena oportunidad para seguir progresando en un Bernabéu que vivirá una noche de Champions. La afición y los jugadores ya saben qué tipo de partido vamos a tener. Esperamos hacer un gran encuentro», añadió.

«Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. Estamos unidos y todo el mundo está convencido de que podemos ganar mañana. Debemos jugar a buen ritmo, intensidad y competir. De eso no hay ninguna duda», dejó claro.

Sobre el encuentro contra el Celta, comentó lo siguiente: «Después del partido contra el Celta ya hemos sacado las conclusiones. Ahora en la cabeza sólo está el Manchester City». «Esto es un equipo y vamos todos a una. Hay que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma. Esto puede revertir», comentó.

A la hora de analizar los nombres que suenan para reemplazarle, dejó claro que «hay que estar preparado para estas situaciones». «Estoy seguro de que el proceso es paralelo y de cara al partido de mañana se van a ir ilusionando, como nosotros», comentó a la hora de lanzar un mensaje a la afición. «Mi foco está en el equipo, en el campo. Esto puedo controlarlo. Estoy muy centrado en esto», dejó claro.

También habló de lo sucedido con Salah en el Liverpool y la comparación con Vinicius: «Son decisiones que han tomado allí. Nos perdemos muchos detalles y no me toca a mí valorarlo». También habló de si ha seguido hablando con la directiva: «La comunicación es constante, desde el cariño, y todos estamos juntos en esto».

Sobre el City, comentó lo siguiente: «Guardiola lleva ocho años en el club y son muy reconocibles. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y va a ser un gran rival». Para finalizar, analizó la implicación de los jugadores: «Estamos en esto todos juntos y tenemos que pasarlo sin fisuras y con la seguridad de que el siguiente partido es una oportunidad. Tenemos un partido muy ilusionante y es muy importante la conexión emocional con la gente».