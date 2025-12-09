Zidane y Arbeloa, principales candidatos al banquillo del Real Madrid si se destituye a Xabi Alonso

Zinedine Zidane y Álvaro Arbeloa son los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el caso de que el Real Madrid destituya al técnico vasco. Alonso se la jugará el próximo miércoles, en el partido ante el Manchester City. Si pierde, será cesado. Y Zidane y Arbeloa, dos hombres de la casa, son los que más suenan para sustituirle.

Álvaro Arbeloa gusto mucho a Florentino Pérez. Es actual entrenador del Real Madrid Castilla y un ex futbolista del que siempre se ha guardado muy buen recuerdo en la entidad. Arbeloa viene de ser varios años entrenador del equipo juvenil y este año inició su andadura en el Castilla, al que tiene en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Es un técnico en ascenso, con un perfil muy de club y que conoce muy bien lo que es un vestuario de élite.

Por su parte, Zinedine Zidane es el gran deseado, el ídolo de varias generaciones que triunfó en el Santiago Bernabéu como jugador y como entrenador. En el caso de que regresara, sería la tercera etapa del francés en el banquillo del Real Madrid. En las tres llegaría como una especie de salvador, siempre con la temporada ya iniciada.

Lo hizo en 2016, cuando el Real Madrid destituyó a Rafa Benítez. Estuvo dos temporadas y esa inicial (media) y ganó tres Champions y una Liga, entre otros títulos. Después regresó en 2019 también tras otra destitución, en ese caso la de Santiago Solari tras empezar el año Julen Lopetegui. Aguantó hasta 2021.

Así, Álvaro Arbeloa y Zinedine Zidane son los favoritos del Real Madrid para sustituir a Xabi Alonso si es que el entrenador vasco es destituido. Todo dependerá del trascendental partido de este miércoles ante el Manchester City en el Bernabéu, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de Champions. Si el Real Madrid pierde, Alonso será destituido, y ahí es donde entran los nombres tanto de Zidane como de Arbeloa.