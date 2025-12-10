Convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City: Mbappé supera la prueba y entra en la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Manchester City perteneciente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions tiene siete bajas y la presencia de Mbappé. Finalmente, el galo podrá estar en la lista tras superar unas molestias musculares en la pierna izquierda. La duda es si podrá ser titular, ya que desde el club son plenamente conscientes de que no está al cien por cien.

Por otro lado, Xabi Alonso no podrá contar para este duelo con Huijsen, Militao, Carvajal, Mendy, Trent Alexander-Arnold, Camavinga y Mendy. Todos ellos están lesionados, por lo que los madridistas llegan a este encuentro con múltiples bajas. La mayoría en defensa.

En cuanto a los canteranos que ha convocado Xabi Alonso para este encuentro están presentes en la lista son Cesteros, Valdepeñas y Joan González, que ya se sentó en el banquillo contra el Celta de Vigo el pasado domingo. Además, Fran González hará las labores de tercer portero.

Una final para Xabi

El Real Madrid tomó tras perder contra el Celta la decisión de no tocar el banquillo hasta el duelo contra el Manchester City. Tras este encuentro, la tensión se apoderó de la cúpula madridista, empezando por un Florentino Pérez al que testigos presenciales vieron visiblemente enfadado por el partido de los suyos. El Real Madrid estuvo muy lejos de su nivel, firmando una hora de encuentro bochornosa, cayendo 0-2 y acabando el duelo desquiciado.

Tras el encuentro, la cúpula madridista mantuvo varias reuniones, todas ellas informales, para tratar el futuro del equipo y, sobre todo, del banquillo. El nombre de Xabi Alonso estuvo encima de la mesa y su futuro también. Pero, tras estas conversaciones, se tomó la decisión de que había que aguantar hasta el miércoles, donde el donostiarra se la jugará. Todo lo que no sea ganar al Manchester City de Pep Guardiola le empujaría al abismo.

Si la victoria contra el Athletic le había dado aire, este se ha evaporado al perder contra el Celta en el Santiago Bernabéu. Una derrota dolorosa que le deja sin red. Si tras San Mamés perder contra el Manchester City de manera digna le podía sostener, ahora todo lo que no sea sumar le dejaría a los pies de los caballos. Una derrota contra los de Guardiola provocaría un jueves movido en las oficinas de Valdebebas, ya que el donostiarra sería cesado.

Convocatoria del Real Madrid