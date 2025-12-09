Guardiola indulta a Xabi Alonso: «Como no mea colonia le irá bien seguro»

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu en la previa del partido de este miércoles que enfrenta al Real Madrid y al Manchester City con motivo de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League. El técnico catalán vuelve a verse las caras con el conjunto blanco en un momento crítico para Xabi Alonso.

«¿El momento más vulnerable del Real Madrid? Es su opinión; no estoy de acuerdo, pero es su opinión», comenzó señalando Pep Guardiola en la sala de prensa del Bernabéu.

Sobre si empatiza con Xabi Alonso: «Por supuesto. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble. Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno. Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar… y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante».

Más sobre Xabi: «No… no… me preguntáis por el futuro de Xabi y yo sólo le deseo lo mejor, por la estima que le tengo. Pero es una respuesta que desconozco. La realidad la conocéis vosotros; yo estoy muy lejos y no vivo aquí».

Sobre darle un consejo a Xabi: «Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás».

«No estoy dentro, no sé si lo están o no. Pero depende. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrá ellos…», dijo el entrenador del Manchester City sobre la actual situación en el club blanco.

Sobre su equipo: «Estamos en la Fase Liga y no es lo mismo que unos cuartos, por ejemplo. La temporada pasada jugamos contra ellos con todos los problemas que tuvimos, muchísimas bajas… y aunque fue una buena eliminatoria, era un momento de transición para nosotros. Ahora tenemos a jugadores que pueden marcar la diferencia, un legado. Y en algún momento hay que demostrar que podemos competir en Europa. Este es un muy buen lugar al que venir para probarte como equipo».

«Ningún equipo se puede comparar con el mío; mis equipos son impresionantes. Cada equipo es diferente… y en el deporte debes ir creciendo, poco a poco. Como hay fases. Los que ganan son los que crecen durante el año. Y en ese proceso hay momentos en los que bajas: lesiones, cosas que pasan, etc. Yo quiero que el equipo en octubre sea mejor que en septiembre. Y así todo el rato. Y al final, se dictará sentencia», sentenció el entrenador.

«En Europa hay partidos importantes y muchos campos grandes y especiales. Vete al Camp Nou, a Old Trafford… todos tienen su mística. Todos los campos son especiales, comentó Pep.

«Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino, ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana. Yo me preocupo de analizar a mi equipo y de pensar en la actitud: para ganar al Madrid en esta competición no vale con ser mejor, sino que tienes que ser muchísimo mejor. Y eso implica muchas cosas. Como influyen muchas cosas. A pensar en ganar, en hacerlo lo mejor posible y estar bien en febrero-marzo, que si ambos pasamos será cuando nos volveremos a encontrar, Madrid y City, porque siempre nos volvemos a encontrar», culminó Guardiola en sala de prensa.