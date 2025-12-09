Los problemas se le acumulan a Xabi Alonso. Mbappé no se entrenó en la previa del duelo contra el Manchester City y, en estos momentos, es seria duda para el duelo. No hay que olvidar que el francés terminó el partido de Liga ante el Celta con un dedo roto, concretamente el anular de su mano izquierda. Además, también sufre molestias. Tiene dolor y, de estar disponible, no será al cien por cien. En el club son pesimistas.

Eduardo Camavinga no se ha entrenado en la previa del encuentro que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, por lo que los blancos afrontarán esta sexta jornada de la fase de liga de la Champions con siete bajas. Una situación tremendamente complicada que dificulta, aún más, el futuro del entrenador donostiarra. Una derrota contra los de Guardiola dejaría al técnico en una situación muy difícil.

Camavinga, que sufrió un esguince contra el Athletic, no se ha ejercitado y la otra duda, Huijsen, tampoco, por lo que el central también será baja contra los ingleses. A ellos se une la baja ya conocida de Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, y como ya estaba previsto, jugadores como Carvajal, Alaba, Trent y Mendy tampoco están listos por sus lesiones de mayor duración.

Por lo tanto, Xabi Alonso tiene muchísimas bajas y, además, a otros jugadores que tienen molestias tras el encuentro contra el Celta jugadores como Rüdiger, Bellingham y Fede Valverde, que jugaron muchos minutos en el duelo de este domingo. No se espera que falten para el encuentro europeo ante el equipo entrenado por Pep Guardiola.

El Real Madrid llega a este encuentro con 12 de 15 puntos posibles en la fase de liga de la Champions. Una victoria contra los ingleses permitiría a los madridistas dar un paso de gigante hacia la clasificación directa a los octavos de final. Por otro lado, los de Guardiola, con 10 puntos y fuera de los ocho primeros, necesitan una victoria para alcanzar el top-8.