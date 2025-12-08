Mbappé tiene un dedo roto pero estará ante el Manchester City; Huijsen y Camavinga no llegan

La derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo ha dejado también otras malas noticias. Kylian Mbappé tiene roto un dedo de su mano izquierda, un contratiempo que no es grave y que no impedirá al futbolista francés estar en el trascendental encuentro de este miércoles ante el Manchester City en Champions, donde Xabi Alonso, además del club blanco, se juega muchísimo.

El Real Madrid ha entrenado este lunes tras el durísimo golpe contra el Celta y Xabi Alonso seguirá teniendo bastantes bajas para el duelo de Champions en el Bernabéu. Al encuentro ante el City no llegan ni Camavinga ni Huijsen, que se siguen recuperando de sus lesiones. Es prácticamente imposible que puedan estar en la convocatoria de Xabi Alonso. Bajas importantes.

A ellos se une la baja ya conocida de Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, y como ya estaba previsto, jugadores como Carvajal, Alaba, Trent y Mendy tampoco están listos por sus lesiones de más duración.

Así, Xabi Alonso tiene muchísimas bajas y además a otros jugadores que tienen molestias. Es el caso ya mencionado de Mbappé, que terminó el partido de Liga ante el Celta con un dedo roto, concretamente el anular de su mano izquierda. Tiene dolor, pero eso no le impedirá estar ante el Manchester City el miércoles.

También tienen molestias físicas jugadores como Rüdiger, Bellingham y Fede Valverde, que jugaron muchos minutos en el duelo de este domingo. No se espera que falten para el encuentro europeo ante el equipo entrenado por Pep Guardiola.