Drama con Militao: se rompe el bíceps femoral y estará cuatro meses de baja

Éder Militao se lesionó de gravedad en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Celta en el estadio Santiago Bernabéu. Tras someterse a pruebas médicas en Valdebebas, se ha confirmado que el central brasileño sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una dolencia que le tendrá en torno a cuatro meses (o tres meses y medio) apartado de los terrenos de juego.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución», reza el comunicado oficial del Real Madrid.

Militao se rompió muscularmente en la primera mitad. El brasileño tuvo que esprintar en una acción con Pablo Durán y, tras despejar el balón, pisó y sintió un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo, en la zona del isquio. El central se quedó tendido en el suelo e, inmediatamente, sus compañeros comprobaron que no podía seguir. En su lugar entró Rüdiger, mientras que el carioca abandonaba el césped con la ayuda de los servicios médicos del conjunto blanco. Desde el primer momento, la sensación dentro del vestuario madridista estaba clara: es «muy preocupante». No se han equivocado.

Esta baja es muy importante para Xabi, ya que Militao es el líder de la defensa, sin discusión. Es el jefe y Xabi Alonso estaba feliz por cómo había vuelto tras su grave lesión de rodilla, pero esta nueva dolencia supone un nuevo frenazo. El brasileño es un jugador fundamental en el centro de la zaga a la hora de defender y en el momento de construir fútbol. Tiene una visión de juego al alcance de muy pocos que ahora el Real Madrid no tendrá durante varios meses.

Esta lesión pone en una situación muy complicada a un Xabi Alonso que se queda muy debilitado en defensa para este final de año. Y es que, a la grave lesión de Militao, se tienen que unir las dolencias de Carvajal, Alaba, Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Mendy. Todos ellos están descartados para el encuentro contra el City. Además, de cara al Alavés, tampoco estarán Álvaro Carreras y Fran García, ambos sancionados. Por lo tanto, tendrán que buscar un lateral izquierdo de emergencia.