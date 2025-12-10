La pregunta es: ¿a quién salvas de este Real Madrid?

Este Real Madrid ha entregado 9 puntos a su máximo rival, el FC Barcelona, en sólo 5 jornadas de Liga. Y ahora, el futuro de Xabi Alonso está en manos de un culé con Pep Guardiola que aterriza en el Bernabéu este miércoles. El de Champions será el partido límite, el nuevo e inmediato horizonte para el, hasta ahora, entrenador del equipo blanco. Ya no hay cheque en blanco, se acabó el margen para este vestuario, con los jugadores también señalados por club y afición. En realidad son ellos mismos los que se han colocado en el centro de tan incómoda diana, en el punto de mira de reproches y críticas hacia unos ídolos que están muy lejos de su mejor nivel, el que los ha llevado a ganar gran parte de las Champions de la última década.

Antonio Esteva estrena sección en OKDIARIO donde analiza de cerca la situación del Real Madrid y lanza una pregunta a los lectores de este medio y a todos los seguidores blancos. De entre tantos jugadores, estrellas mundiales y cuerpo técnico con Xabi Alonso a la cabeza, Esteva se pregunta quién o quiénes se salvarían en lo que llevamos de temporada. Un tercio de competición donde el Real Madrid está clasificado en el TOP 8 de la Champions League, segundo clasificado en Liga, a cuatro puntos del líder, y con casi toda la defensa de baja por culpa del mar de lesiones. Inundado, bloqueado, vulnerable y desquiciado por los árbitros, este Real Madrid busca soluciones. Y tú ¿que opinas?, ¿a quiénes rescatarías de la deriva en la que se está hundiendo el Real Madrid?. Jugadores nuevos a examen, estrellas como Vini, Bellingham o Valverde, la preparación física, el banquillo y los dogmas de Xabi Alonso…La otra Casa Blanca ha entrado definitivamente en Estado de Alarma.