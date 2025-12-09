Inda: «Xabi Alonso es un entrenador destituido y falta la fecha»

Eduardo Inda no faltó a su cita de cada lunes con El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO volvió a llevar al programa de Josep Pedrerol una última hora sobre la situación tensa que se vive en el banquillo del Real Madrid y aseguró que el crédito de Xabi Alonso está a punto de agotarse y una derrota frente al Manchester City este miércoles en la Champions League sería su sentencia.

«Creo que es un entrenador destituido y falta la fecha. El sustituto inmediato sería, lógicamente, Álvaro Arbeloa. Me parece un buen entrenador, saber de fútbol, ha sido campeonísimo con la Selección», comenzó desvelando Eduardo Inda ante la atenta mirada de los tertulianos presentes.

«La cúpula está 0,5 sobre 10 de tranquila. Es obvio que si pierde ante el City Xabi Alonso dejará ser entrenador del Real Madrid. No se le ha despedido este fin de semana porque se consideraba que si se nombraba a un sustituto y claudicaba de manera celestial ante el City ya se le quemaba», añadió.

«Los datos son terribles. De los últimos 15 el Barcelona los ha ganado todos y el Real Madrid 6. Ahora el Barça le saca cuatro puntos al Barcelona. El vestuario, me cuentan, ya dije que tras el Mundial de Clubes los pesos pesados avisaron que el equipo le quedaba grande a Xabi Alonso. Los jugadores no quieren que siga porque consideran que van a tener difícil ganar títulos esta temporada. Los que mandan en el vestuario no creen en Xabi Alonso. Xabi Alonso ha puesto a Fran García y ha dejado a Vinicius en el banquillo. Ha llegado a un acuerdo con Vinicius para que sea titularísimo», puntualizó el director de OKDIARIO sobre la situación.

«En cualquier caso, si ustedes ven las caras de Xabi Alonso, da una imagen maravillosa, pero la imagen que da en la rueda de prensa o banquillo es de derrotado, de persona que sabe que no es el entrenador. No entiendo por qué se alarga esta agonía», añadió el director de OKDIARIO.

«Ha llegado a acuerdos con Vinicius, Camavinga y Valverde para que jueguen siempre y en sus posiciones. Después de esos retoques y pactos el equipo no funciona», zanjó Inda.

Xabi Alonso está viviendo el momento más delicado desde que asumió el cargo de entrenador del Real Madrid. En el Mundial de Clubes dejó buenas sensaciones como líder del conjunto blanco, aunque sufrió aquella dolorosa derrota frente al PSG. Pese a ello, se entendía que acababa de llegar a este proyecto y que todavía no había tenido el tiempo suficiente para implantar sus ideas en el vestuario merengue.

Ya empezada la temporada las sensaciones parecían que seguían mejorando y que se iba a ver a un gran Real Madrid, pero el primer encontronazo con la realidad llegó en el Metropolitano en el derbi. Los de Xabi Alonso cayeron estrepitosamente ante uno de sus eternos rivales y las dudas comenzaron a nacer seriamente.

Parecían haber quedado en el olvido, pero la mala racha sufrida en noviembre, con una derrota frente al Liverpool y los empates ante Rayo, Girona y Elche dejaron contra las cuerdas a Xabi Alonso. Parecía que las victorias ante el Olympiacos y Athletic empezaban a disipar esas dudas, pero el choque frente al Celta en el Santiago Bernabéu han prácticamente sentenciado al tolosarra, que si cae contra el Manchester City el próximo miércoles sería despedido.

Todos estos resultados han pasado factura a un vestuario que tampoco está contento con la forma de dirigir a Xabi Alonso. Las sesiones de vídeos analizando al rival o los consejos técnicos no han terminado de calar en unos futbolistas que ya le comenzaron a ver verde en el Mundial de Clubes y que han ido perdiendo la confianza en él durante las últimas semanas.