Así fueron las horas más calientes en el palco del Bernabéu con reunión tras la derrota ante el Celta

La derrota ante el Celta de Vigo hizo mucho daño al Real Madrid a todos los niveles. Entrenador y jugadores acabaron hundidos, pero también en la directiva hubo tristeza y reflexión, mucha reflexión. La victoria del equipo gallego por 0-2, y sobre todo la forma en la que se perdió, han abierto un periodo de debate entre los directivos del Real Madrid. En un primer momento, fue en el palco del Bernabéu tras la derrota.

El equipo está mal. Tras ganar en el Clásico de hace ya más de un mes, el Real Madrid se puso cinco puntos por encima del Barcelona. Ahora, cinco jornadas de Liga después, está cuatro puntos por debajo tras tres empates consecutivos en Vallecas, Elche, Girona y la derrota ante el Celta en el Bernabéu. Perder en casa ante el equipo gallego es grave, pero hacerlo de la forma en la que ocurrió, fue un punto de inflexión.

Tras el pitido final, Florentino Pérez se reunió con José Ángel Sánchez y Juni Calafat para analizar la situación del Real Madrid. Hombres de su máxima confianza, el presidente estaba contrariado. Normal, por otra parte, tras haber visto una derrota tan dura como la de este domingo. A Florentino Pérez no le gustó nada de lo visto en el Bernabéu y está contrariado tanto con los jugadores como con Xabi Alonso.

El entrenador español, que fue una apuesta de José Ángel Sánchez y no de Florentino Pérez, está ante sus horas más bajas en el club blanco. Está, en resumen, al límite. Puede caer si no gana al Manchester City. Es posible que ni un empate ante el conjunto inglés en Champions le salve. La imagen del equipo en el último mes es muy pobre y ahora el examen es ante el conjunto de Guardiola, uno de los grandes de Europa y favorito a ganar la Champions.

La reunión entre Florentino, José Ángel y Juni fue en el palco del Bernabéu y hablaron de qué hacer ante esta situación. Salió el tema de la destitución de Xabi Alonso, pero se le dio más tiempo, concretamente hasta ese partido ante el Manchester City, que se juega el miércoles, también en el Bernabéu. Los tres acordaron no tomar ninguna decisión en caliente y esperar a una medida final después del miércoles.

Florentino Pérez respaldó hace pocas fechas a Xabi Alonso en privado, en la llamada conjura de Atenas, pero la situación no es que haya mejorado mucho con más tropiezos. La victoria en Bilbao tampoco cambió la dinámica, visto lo visto este domingo ante el Celta. La relación entre el presidente y el entrenador no es la misma desde Estados Unidos -el Mundial de Clubes-, pero eso no lleva a una destitución. Además, Florentino también tiene claro que el problema también está en los jugadores.

La reunión en el palco del Bernabéu entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat no duró mucho tiempo, pero se dejó claro que la situación era muy difícil y que se dejaba trabajar a Xabi Alonso hasta el miércoles, donde de verdad se juega su continuidad en el banquillo del Real Madrid.