El gordo cae en El Prado: el Real Madrid se medirá al Talavera en los dieciseisavos de Copa del Rey

El Real Madrid se medirá el próximo miércoles 17 de diciembre al Talavera de la Reina en el estadio de El Prado en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Además, en este sorteo, donde ya han entrado en liza los cuatro equipos de la Supercopa de España, también se ha conocido que el Barcelona visitará la casa del Guadalajara el jueves 18 de diciembre, el Atlético se medirá al Atlético Baleares y el Athletic al Ourense.

En el resto de emparejamientos de la Copa del Rey tiene como grandes encuentros los que enfrentarán a Murcia y Betis, un encuentro que se ha disputado varias veces en Primera, y al Sporting y al Valencia. Además, el Deportivo de La Coruña se medirá en el Mallorca en el estadio de Riazor. Por otro lado, hay que recordar que el Granda-Rayo se jugará el 6 de enero, ya que coincide con la participación del equipo madrileño en la Conference League

Hay que recordar que la final de la Copa del Rey se celebrará en Sevilla, una decisión que se tomó el pasado mes de noviembre. Eso sí, la Federación Española de Fútbol estudia cambiar la fecha, prevista para el 25 de abril, sábado de Feria de Sevilla. Por lo tanto, desde Las Rozas buscan una solución para encontrar una nueva fecha.

Estos son los 16 emparejamientos