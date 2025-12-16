Cuándo es el Talavera – Real Madrid: horario del partido de Copa del Rey y dónde ver por TV en directo gratis

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Talavera - Real Madrid de la Copa del Rey El Talavera de la Reina - Real Madrid es de dieciseisavos de la Copa del Rey y se jugará en El Prado El Real Madrid espera poder llevarse la victoria en esta ronda de la Copa del Rey que se juega a partido único

El Real Madrid tiene que cambiar el chip y centrarse en la Copa del Rey, ya que se enfrentarán al Talavera de la Reina en los dieciseisavos de final del torneo. Esta eliminatoria es a partido único y los de Xabi Alonso llegan a este choque tras haber ganado al Deportivo Alavés en Mendizorroza este fin de semana, por lo que esperan poder sumar un nuevo triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en El Prado.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Talavera de la Reina – Real Madrid

El Real Madrid no tendrá que recorrer muchos kilómetros para enfrentarse al Talavera de la Reina en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Xabi Alonso visita El Prado con la clara intención de superar a su rival, que está en las últimas posiciones de su grupo de Primera RFEF. Obviamente, los de Concha Espina son superiores y claramente los favoritos, pero son conscientes de que esta competición también entraña su dificultad ante equipos humildes que afrontan con toda la ilusión del mundo cada eliminatoria.

Horario del Talavera de la Reina – Real Madrid de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Talavera de la Reina – Real Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey para este miércoles 17 de diciembre. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos equipos para que el choque comience de manera puntual en El Prado.

Dónde ver el Talavera de la Reina vs Real Madrid hoy en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que tiene derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva algunos partidos de la Copa del Rey fue RTVE. Este Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto significa que todos los aficionados podrán ver el encuentro gratis y en abierto por la TV mediante el ente público y así no perderse nada de lo que ocurra en El Prado.

Todos los aficionados del conjunto toledano, del cuadro de Concha Espina y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Talavera de la Reina – Real Madrid que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey mediante la aplicación de RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también pondrá a disposición de todos su página web para que todos los que quieran ver lo que suceda en El Prado puedan hacerlo mediante un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre este partido de dieciseisavos de la Copa del Rey, narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Talavera de la Reina – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio y publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde El Prado. También estaremos en el canal de Youtube de OKDIARIO con la emocionante narración de Antonio Esteva de todo lo que ocurra en el choque de los de Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Talavera de la Reina – Real Madrid

Por otro lado, los hinchas de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por radio gratis. Emisoras como la Ser, RNE, Onda Cero, Cope o Radio Marca conectarán con El Prado para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Talavera de la Reina – Real Madrid

El Estadio El Prado, ubicado en Toledo, será el escenario donde se disputará este vibrante Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1944 y a lo largo de estos años ha sufrido varias remodelaciones. Tiene capacidad para algo más de 4.000 espectadores y se espera que haya un ambientazo brutal este miércoles para el choque en el que sólo puede clasificarse uno para los octavos.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que imparta la justicia en este Talavera de la Reina – Real Madrid de la jornada de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Cabe recordar que en esta ronda todavía no se está utilizando el VAR, por lo que la única decisión que val es la que tome el árbitro principal sin recibir la ayuda de la tecnología.