El Talavera pierde la cabeza con las entradas para el partido de Copa contra el Real Madrid

La ilusión se ha desatado en Talavera de la Reina con el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid. Como en cada ocasión en la que cae ‘El Gordo’ en el sorteo, el precio de las entradas es uno de los principales motivos de debate en el seno de los clubes más humildes. Los abonados del CF Talavera podrán adquirir sus localidades a partir de hoy, jueves 11 de diciembre, con precios reducidos respecto al resto de espectadores. Entre la afición madridista han surgido críticas por un precio que consideran desproporcionado para los visitantes. Las entradas para los socios del Real Madrid tienen un precio de 120 euros.

A menos de una semana de una cita histórica en el Estadio El Prado, el conjunto talaverano ha dado el pistoletazo de salida a la venta de entradas. Los abonados dispondrán de tres días, jueves, viernes y sábado; para adquirir sus localidades reservadas. Cuentan con un precio de 45 euros en los Fondos, 60 en Tribuna y 120 en la Zona VIP del estadio. El CF Talavera ha aprovechado la ocasión para incentivar la incorporación de nuevos abonados, al garantizar la entrada para todos ellos. El club informó de que en las horas inmediatamente posteriores al sorteo se habían registrado un total de 250 nuevos abonados.

El lema elegido para relanzar la campaña ha sido «El Madrid vendrá un día pero el sentimiento del ‘Tala’ es para siempre». El club que milita en Primera RFEF ofrece abonos a aquellos que no contaran con carnet la pasada campaña a precios entre 160 y 240 euros.

Con la condición de socio, las entradas para el partido del próximo 17 de diciembre contra el Real Madrid tendrán un precio un 50% menor que las de los no abonados en la misma zona del estadio. De esta forma, las entradas para los asistentes sin abono del CF Talavera cuentan con un precio de 100 euros en Fondos, 120 en Tribuna y 200 en la Zona VIP del Estadio El Prado.

El Madrid dura 90 minutos.

El Tala, para toda la vida. 💙🤍#CFTalaveraRealMadrid #LaCopaMola pic.twitter.com/omIWg64wRO — CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) December 10, 2025

Se espera que el aforo del recinto sea de 4.650 espectadores, una cifra con la que la demanda superará ampliamente la oferta. Se espera que la venta de entradas avance con rapidez en los primeros días, en la que cerca de la totalidad de los abonados retirará su entrada correspondiente. Así está siendo por el momento, con largas colas en las inmediaciones del estadio para una venta de entradas que ha comenzado con el lema «El Madrid dura 90 minutos. El Talavera, toda una vida».

A partir del día 14 de diciembre, se liberarán las localidades de los abonados que no hayan retirado su entrada. Entre los días 15 y 17 de diciembre, se abrirá la venta al público general para un partido que quedará por siempre en el recuerdo de la afición talaverana.