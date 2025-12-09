Estos son los horarios de dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Consulta los horarios de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en esta ronda de Copa del Rey
Los partidos se jugarán durante los días 16, 17 y 18 de diciembre
La ronda se culminará el 6 de enero con el Granada-Rayo Vallecano
El gordo cae en El Prado: el Real Madrid se medirá al Talavera en los dieciseisavos de Copa del Rey
Ya se conocen los horarios de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputarán entre el martes 16 de diciembre y el jueves 18 del mismo mes. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic entran por primera vez en esta ronda. Se medirán a cuatro equipos que están por debajo del fútbol profesional y que les ha tocado la Lotería antes de tiempo.
Esta ronda de Copa del Rey se abrirá el martes 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas con un Eibar-Elche y un Deportivo de la Coruña-Mallorca. El Barcelona jugará su partido en esta misma fecha a partir de las 21:00 horas contra el Guadalajara de Primera Federación. Y a esa misma hora también se disputarán el Eldense-Real Sociedad y el Sporting de Gijón-Valencia.
El miércoles 17 de diciembre continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey desde las 19:00 horas con un Albacete-Celta de Vigo, Racing de Santander-Villarreal, Huesca-Osasuna y Cultural-Levante. El plato fuerte de la jornada llega a las 21:00 horas con el Talavera de la Reina-Real Madrid. También a esta hora habrá un Deportivo Alavés-Sevilla.
Ya el jueves 18 de diciembre, desde las 19:00 habrá un Burgos-Getafe y un Ourense-Athletic Club. A partir de las 21:00 horas, el Atlético de Madrid visitará al Atlético Baleares, único equipo de Segunda RFEF. También a las 21:00, el Betis visitará al Real Murcia. Y ya para el día 6 de enero, el Granada se medirá al Rayo Vallecano a partir de las 21:00.
🚨 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦
¡Consulta las fechas y horas de los encuentros de los dieciseisavos de final de la #CopaDelReyMAPFRE!
ℹ️ https://t.co/ENh3qPwGtK#LaCopaMola pic.twitter.com/NjoPHBJkIn
— RFEF (@rfef) December 9, 2025