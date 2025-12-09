Sorteo de la Copa del Rey en directo: conoce todos los cruces de dieciseisavos con Real Madrid y Barcelona
Sigue en directo el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey donde se emparejan a los 32 equipos supervivientes en el torneo
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic comienzan el torneo
La Federación estudia cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey por motivos de seguridad
El fútbol español se centrará este martes a partir de las 13.00 horas en Las Rozas con el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Una competición en la que ya quedan 32 equipos y cuya ronda contará por primera vez con los cuatro equipos de la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Todos ellos se medirán a un equipo de Segunda o Primera RFEF.
Una edición muy especial en la que siguen luchando hasta seis equipos del fútbol modesto. De Segunda Federación se mantiene el Atlético Baleares, verdugo en la pasada ronda del Espanyol, y de Primera RFEF el Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia y Ourense. El sorteo se dividirá en cinco urnas, con los equipos de inferior categoría emparejándose con los de una superior y jugando siempre en casa del más modesto, salvo en los enfrentamientos entre clubes de la misma categoría, en los cuales ejercerá de local el que primero salga de la urna.
También a partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera RFEF frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.
Los bombos de la Copa del Rey
- Copa 1 (Supercopa de España): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
- Copa 2 (1ª División): Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.
- Copa 3 (2ªDivisión): Huesca, Cultural Leonesa, Racing, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo, Burgos y Granada.
- Copa 4 (1ª RFEF): Guadalajara, Eldense, Talavera y Real Murcia.
- Copa 5 (2ª RFEF): Atlético Baleares.
- Copa 6 (Copa Federación): Ourense.
Los 32 equipos clasificados
- Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis, Osasuna, Real Mallorca, Atlético Osasuna, Getafe, Deportivo Alavés, Levante, Real Sociedad, Elche, Rayo Vallecano, Villarreal, Celta, Valencia y Sevilla.
- Segunda división: Sociedad Deportiva Huesca, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Eibar, Albacete, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo de la Coruña y Granada.
- Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Real Murcia, Ourense y Talavera de la Reina.
- Segunda RFEF: Atlético Baleares.
¡Bienvenidos!
Muy buenos días y bienvenidos a todos al sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26. A las 13.00 comenzará la ceremonia en Las Rozas para conocer los enfrentamientos entre los 32 equipos supervivientes para ganarse una plaza en los octavos de final.
Los equipos de la Supercopa de España entran en juego
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic estarán en el sorteo por primera vez en esta edición. Hasta ahora no habían participado al estar clasificados para la Supercopa de España y esperan conocer muy pronto sus rivales, que por normativa serán un equipo de Primera RFEF o Segunda RFEF. Candidatos interesantes para los de Xabi Alonso y Hansi Flick.