Horario del sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey: cuándo es y dónde ver en directo por TV

La temporada avanza y sin hacer mucho ruido ya estamos en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una ronda en la que el Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic Club inician su participación en esta competición. Estos cuatro equipos se enfrentarán a los de menor categoría, pero no podrán confiarse, ya que en esta edición hemos visto varias sorpresas con tres equipos de Primera siendo eliminados.

Cuándo es el sorteo de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol anunció hace ya unos días que había escogido la fecha del martes 9 de diciembre con el día escogido para celebrar el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El evento, como es habitual, se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con representantes de los 32 equipos que disputarán esta ronda presentes, ya que quieren ver en directo qué equipo les toca en la siguiente ronda de la competición del K.O.

A qué hora empieza el sorteo de la Copa del Rey

Hay que recordar que en esta edición de la Copa del Rey no se habían estrenado el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, ya que eran los cuatro equipos que estaban exentos en las primeras rondas por jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Ahora el nombre de estos equipos sí estarán en los bombos del sorteo de los dieciseisavos de final que comenzará a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Dónde ver por televisión el sorteo de la Copa del Rey

Como ya hemos mencionado, el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se celebrará este martes 9 de diciembre a las 13:00 horas (horario peninsular) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Todos los aficionados al deporte rey en nuestro país deben saber que podrán ver en directo por televisión este evento organizado por la RFEF mediante los canales de Vamos, disponible en Movistar+, y de Teledeporte. Esto significa que para seguirlo por el primer canal habría que estar suscrito a dicha plataforma de pago, mientras que el segundo forma parte del ente público y se podrá ver gratis por TV.

Por otro lado, los hinchas de los 32 equipos que participan en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este evento que se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a través de las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Para ello habrá que descargarse estas apps en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así seguir con todo lujo de detalles este acto. Estos dos medios también tendrán sus páginas webs para poder seguir todo con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Tanto en la previa como una vez finalizado estaremos atentos a todo lo que ocurra y publicaremos cómo quedan los cruces en esta ronda de la competición del K.O. y también informaremos sobre los rivales del Real Madrid y del Barcelona.

Estos son los bombos del sorteo de la Copa del Rey

La RFEF separará a los equipos en función de la categoría en la que estén. Los cuatro participantes en la Supercopa de España -Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club- se enfrentarán a clubes de las divisiones más bajas, por lo que uno de ellos se enfrentaría al único representante de Segunda RFEF, mientras que los otros tres tendrán que verse las caras contra alguno de los cinco equipos que siguen vivos de Primera RFEF.

Una vez se acaben los equipos de Primera RFEF, los conjuntos de la máxima categoría del fútbol español empezarán a quedar emparejados con clubes de la categoría de plata, pero habrá dos equipos de Primera que tendrán que enfrentarse, jugándose el choque en el campo del que salga primero. En el resto de las eliminatorias, el cruce se disputará en el estadio del cuadro de menor categoría.

Segunda RFEF: Atlético Baleares.

Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Real Murcia, Ourense y Talavera de la Reina.

Segunda división: Sociedad Deportiva Huesca, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Eibar, Albacete, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo de la Coruña y Granada.

Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis, Osasuna, Real Mallorca, Atlético Osasuna, Getafe, Deportivo Alavés, Levante, Real Sociedad, Elche, Rayo Vallecano, Villarreal, Celta, Valencia y Sevilla.

Cuándo se juegan los dieciseisavos de la Copa del Rey

Una vez se conozcan todos los cruces tras el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey la RFEF tendrá que poner la fecha y los horarios de estas eliminatorias que serán apasionantes y que se disputarán antes de que acabe el año. De hecho, será la próxima semana cuando se decidan qué equipos avanzan hasta los octavos, ya que se jugarán el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.