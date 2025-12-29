Los terroristas del Estado Islámico hieren a 7 policías en un tiroteo durante un operativo en Turquía

Al menos siete policías han resultado heridos este lunes en un tiroteo durante un operativo policial contra el Estado Islámico en Turquía. Los terroristas del ISIS han abierto fuego contra los agentes en la provincia de Yalova, al noroeste del país.

Un grupo especial de la Policía turca ha irrumpido en una vivienda ubicada en el distrito de Emali de la citada provincia. Habían localizado a miembros del Estado Islámico, que se encontraban dentro de la casa asaltada por el dispositivo.

Al verse sorprendidos por las fuerzas del orden, los terroristas han disparado contra ellas. El fuego cruzado ha dejado siete policías heridos, que han sido trasladados al hospital para recibir asistencia sanitaria. Las autoridades han confirmado que la vida de los agentes no corre peligro.

Con el traslado de los policías a los centros hospitalarios, se han enviado nuevos efectivos de las fuerzas especiales para reforzar las operaciones contra los terroristas del Estado Islámico, llegados desde la vecina ciudad de Bursa.

Hace sólo unos días, las autoridades turcas comunicaron que 115 personas habían sido detenidas como sospechosas de formar parte del Estado Islámico. Éstas, en particular, habían preparado atentados para ejecutarlos durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.

Atentados contra los cristianos en Navidad

Precisamente esta semana, el Estado Islámico mandó a sus terroristas matar a los cristianos a martillazos para sacar «la Trinidad de sus mentes», ante la dificultad de atentar en los mercados navideños. «Con un solo golpe en la cabeza es suficiente para matar al objetivo», comunicaron el día de Navidad a sus fanáticos.

Reconocían así que las medidas de seguridad implantadas en los países de Occidente complica sus planes para atentar en los mercadillos navideños, donde intentan ejecutar ataques masivos.

«Ésta es la época del terrorismo y la ansiedad, a la que ellos se refieren como temporada navideña», subrayaban, mientras insistían en que ésta es «una buena oportunidad para matar», así como para «aterrorizar a los enemigos de Alá». Su terrorismo ha supuesto «un éxito rotundo para estos ataques transfronterizos».

«Operacionalmente, entre los métodos de ataque más efectivos está golpear con camiones y martillos (…) Que cada pequeña pizca de maldad vacíe sus mentes de los mitos de la Trinidad, reformándolas y aplastándolas», recomendaban en un editorial del semanario An Naba.