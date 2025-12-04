Resultados de este jueves en la Copa del Rey y los 32 equipos clasificados a dieciseisavos de final

Ya se conocen los 32 equipos que estarán en el sorteo del próximo martes para dieciseisavos de la Copa del Rey. 17 son de Primera División, incluidos los cuatro de la Supercopa de España, que ya sí disputarán la próxima eliminatoria, nueve de Segunda, cinco de Primera Federación y uno de Segunda Federación.

El Atlético Baleares dio la primera campanada de la jornada de este jueves en la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo insular de Segunda Federación se impuso por 1-0 al Espanyol con el gol de Jaume Tovar en el minuto 54 y los pericos fueron incapaces de reaccionar, por lo que desde ya se podrán centrar exclusivamente en Liga, donde son sextos empatados a puntos con el Betis, quinto, ambos en puestos de Europa League.

El Deportivo de La Coruña no dio opción al Sabadell (0-2), con los goles de Cristian Herrera y Rubén López y el Real Ávila (Segunda Federación) llevó hasta la prórroga a un todo un equipo de Primera y Conference League como el Rayo Vallecano. Carlos Pascual adelantó a los abulenses en el 50′ y, cuando estaba a punto de confirmarse la eliminación, Isi Palazón empató en el descuento (94′) para el conjunto de la franja. En el 120′ Álvaro García hizo el tanto de la victoria.

En el primero de dos duelos entre clubes de Segunda este jueves, el Albacete se impuso al Leganés en Butarque, una más a la crisis del equipo de Paco López, que ha sido destituido. Con los goles de Marvel, en propia puerta, y de Lazo, el cuadro manchego contrarrestó la reacción de los pepineros en el descuento, en el que Naim García puso el 1-2 definitivo.

Otro duelo que se fue a la prórroga fue el Pontevedra-Racing de Santander, con victoria para los cántabros por 1-2 con el tanto final en el 119′ de Aritz Aldasoro. Antes, Arana y Pau Ferrer llevaron la eliminatoria al tiempo extra. El Sevilla, con su dosis habitual de sufrimiento, puso fin al sueño del Extremadura con los goles de Alfon González e Isaac Romero en la primera parte. Zarfino recortó distancias en el minuto 48, pero el marcador no se movió más en Almendralejo (1-2).

Más prórrogas, en Sant Andreu, que cayó en una emocionante tanda de penaltis (6-7) tras el 1-1 frente al Celta de Vigo, en Zaragoza, 0-1 con el Burgos con gol de Mario González en el 116′, y en Cartagena, cuyo esfuerzo se esfumó en el 121′ contra el Valencia por la diana de Jesús Vázquez para clasificar a los che. Dos minutos antes, Dimitrievski había parado una pena máxima. En el último partido de la eliminatoria copera, el Tenerife sucumbió ante el Granada (0-1)

Resultados de este jueves en la Copa del Rey

Atlético Baleares 1-0 Espanyol

Sabadell 0-2 Deportivo

Real Ávila 1-1 Rayo Vallecano

Leganés 1-2 Albacete

Ponferradina-Racing

Sant Andreu 1-1 (6-7) Celta

Zaragoza 0-1 Burgos

Extremadura 1-2 Sevilla

Cartagena 1-2 Valencia

Tenerife 0-1 Granada

Los 32 equipos en dieciseisavos