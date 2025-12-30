El histórico de lesionados de larga duración que permite al Barça maniobrar en el mercado

El Barça tiene entre manos su enésimo movimiento trampa para maniobrar en el mercado de fichajes, aprovechándose de sus lesionados para seguir operando sin el yugo del límite salarial. Los culés han tomando como dinámica en los últimos años, en cada mercado, aprovechar alguna lesión de gravedad para acogerse a la norma que les permite amortizar parte del sueldo en un nuevo refuerzo, permiténdoles así la inscripción.

La última lesión de Andreas Christensen, con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, abre una ventana a una nuevo fichaje e inscripción aprovechando su baja de larga duración. El danés, del que ya se aprovecharon tiempo atrás con otra lesión compleja, vuelve a ser la bala recurrente del Barça, lesionados que le permiten maniobrar en el mercado ante los problemas aún no solventados con el límite salarial.

Ronald Araujo, Andreas Christensen o Marc-André Ter Stegen, el listado es amplio de futbolista que el club ha ido utilizando para poder inscribir a otros futbolistas. En el caso del danés será la segunda vez que se aprovechen de su maltrecho historial si finalmente el club encuentra un perfil que encaje como central para estos próximos seis meses. Las dudas que genera la baja de Araujo y su lesión ponen en un aprieto a Hansi Flick, por lo que se prioriza una incorporación.

La primera gran lesión de Christensen fue el pasado curso, en verano, cuando el club ya pensaba en una venta con él pero se produjo su primer contratiempo. En aquel momento, en el verano de 2024, su baja permitió las inscripciones tanto de Dani Olmo como Pau Víctor, en un movimiento que se volvería un caos en enero.

Durante este pasado verano, ya en 2025, se han ido sucediendo lesiones de larga duración. Como las de Ronald Aruajo o Ter Stegen, circunstancias que han beneficiado al club a la hora de inscribir a algunos de sus fichajes. Los problemas con el fair play financiero no han desaparecido en todo este tiempo en el Barça y esto ha llevado a recurrir a este tipo de maniobras para encontrar oxígeno con él.

El histórico de lesionados de larga duración en el Barça, en lugar de resultar un contratiempo severo para la planificación, está resultado una ventana para acudir al mercado o resolver los problemas con el límite salarial para los que el club no está encontrando soluciones normalmente.

En estos momentos, el Barça valora qué hacer con esta nueva lesión de larga duración de Christensen, ya que encuentran necesidad reales para firmar un central, con su baja y la incertidumbre de Araujo, pero no encuentran un perfil que encaja en términos económicos y deportivos. Con Eric como pivote y Cubarsí y Gerard Martín como centrales, las alternativas son ahora escasas.

El Barcelona tiene como límite hasta el 9 de enero para presentar el informe médico de Christensen ante la Comisión Médica de la Liga para aprovecharse de su lesión y usar el 80% de su ficha con una nueva inscripción. El club, de momento, no lo ha hecho y esperará unos días a que se presente una oportunidad de interés para hacerlo.