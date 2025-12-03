Bombazo en la Copa del Rey: ¡el Ourense se carga al Girona!

El Ourense pegó el petardazo en esta segunda ronda de la Copa del Rey y se llevó el gran bombazo al eliminar al Girona. El equipo gallego, de Primera Federación, ya superó al Oviedo en la ronda anterior y este miércoles superó al cuadro catalán tras ganarle 2-1 con un tanto final de Ouhdadi en el 64. Elche y Villarreal sufrieron más de la cuenta ante Quintanar del Rey y Antoniano. Los ilicitanos pasaron con un gol en el 118 de la prórroga y el submarino amarillo no lo logró hasta la tanda de penaltis.

La segunda jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey dejó varias sorpresas. Alguna muy importante como la eliminación de un Primera División ante un Primera Federación. Ese fue el Girona que cayó ante el Ourense. Pero también fueron eliminados varios equipos de Segunda como el Málaga o el Cádiz.

El Talavera de Primera Federación se cargó a un Málaga de superior categoría tras ganarle 2-1. En dos duelos de Segunda, la Cultural eliminó al Andorra (4-2) y el Eldense al Almería (2-1). También el Sporting ganó en casa del Mirandés (0-2).

Otra de las sorpresas fue la victoria del Real Murcia (Primera Federación) sobre el Cádiz. El resultado fue de 3-2, pero el cuadro local llegó a ir ganando 3-0 al descanso ante un Segunda. El Eibar, en cambio, goleó al Pontevedra.

Los Primeras sufrieron más de la cuenta. El Levante ganó solamente 0-1 al Cieza y el Elche ganó al Quintanar del Rey con un gol en el 118 de la prórroga. Lo del Villarreal fue tremendo, porque tuvo que eliminar al Antoniano de Segunda Federación en penaltis. Sin contar con el bombazo de la eliminación del Girona. En cambio, la Real Sociedad ganó 0-2 al Reus y el Betis 1-4 al Torrent.

Resultados Copa del Rey

Talavera 2-1 Málaga

Cultural Leonesa 4-2 Andorra

Eldense 2-1 Almería

Mirandés 0-2 Sporting

Real Murcia 3-2 Cádiz

Antoniano 1-1 Villarreal (3-5 por penaltis pasa el Villarreal)

Quintanar del Rey 1-2 Elche

Cieza 0-1 Levante

Ourense 2-1 Girona

Pontevedra 0-3 Eibar

Reus 0-2 Real Sociedad

Torrent 1-4 Betis