El Getafe roza el descalabro en Copa del Rey pero pasa junto a Osasuna, Alavés, Mallorca y Huesca

La segunda ronda de la Copa del Rey levantó el telón este martes 2 de diciembre con una jornada que dejó emociones fuertes, marcadores abultados y algún que otro susto para los ‘grandes’. El Navalcarnero, en su Estadio Mariano González, forzó la prórroga al Getafe, que estuvo al borde de la eliminación durante prácticamente todo el partido, salvándose en los instantes finales. Mientras tanto, el resto de conjuntos profesionales que entraban en juego cumplieron con su papel y aseguraron su clasificación a los dieciseisavos: Osasuna, Alavés, Mallorca y Huesca.

Osasuna fue el primer superviviente del día tras imponerse en un divertido partido con muchos goles ante el Ebro, disputado en el Ibercaja de Zaragoza. El duelo se mantuvo igualado durante más de 75 minutos, con un marcador que reflejaba un tenso 1-1 hasta bien entrada la recta final. El Ebro se adelantó antes del descanso con Soeiro pero nada más reanudarse el juego, un penalti permitió a Raúl García igualar, y él mismo puso por delante a los navarros al finalizar una contra. El Ebro reaccionó con gol de Marc Prat pero luego llegaron los goles de Moi Gómez y Becker para el 2-4. Charlez y Muñoz pusieron el definitivo 3-5 que certificó el pase rojillo.

En La Florida, el Alavés impuso la lógica desde el inicio frente al Portugalete. Un tempranero tanto de Carlos Vicente marcó el rumbo, y un gol en propia puerta mediada la segunda parte abrió una brecha que permitió al conjunto babazorro manejar el partido con calma. Aun así, el cuadro vizcaíno plantó cara con determinación y mantuvo vivas sus opciones hasta el tramo final, cuando Toni Martínez anotó el 0-3 que sentenció un encuentro más competido de lo que indicó el marcador.

El Mallorca también estará en la siguiente ronda de Copa del Rey tras imponerse al Numancia en Los Pajaritos. Abdón y Javi Llabrés firmaron los goles baleares durante una primera media hora contundente, aunque el Numancia no bajó los brazos. La escuadra soriana reaccionó tras el descanso: Jony, que había sido un quebradero de cabeza constante para la defensa rival, logró reducir distancias en el minuto 53. Su empuje se tradujo en los mejores minutos del conjunto local, que estuvo a punto de igualar en un cabezazo de Gutiérrez que se estrelló en el larguero. Danese completó esa fase de presión, pero no fue suficiente para frenar a un Mallorca que supo gestionar su ventaja.

La SD Huesca confirmó también su presencia en los dieciseisavos de la Copa del Rey tras superar al Racing de Ferrol por 0-2. El equipo altoragonés, reforzado por el impulso anímico y táctico que ha aportado Bolo, mantuvo la solidez defensiva mostrada en Almería y la combinó con eficacia ofensiva. Ángel Pérez abrió el marcador en la primera mitad y Ntamack amplió distancias tras el descanso. El Huesca dominó el encuentro sin descuidos y dejó patente la diferencia de categoría con un plan de partido serio y consistente.

El Getafe estuvo durante mucho tiempo apeado de la Copa del Rey ante el Navalcarnero, incapaz de superarle. Los locales estuvieron muy capacitados para gestionar los tiempos hasta casi el final. Los goles tempraneros de Iker Perera y Jaime Pérez acercaron al equipo local a la siguiente ronda pero los goles de Joselu y Mario Martin echaron al traste el sueño del equipo modesto. En la prórroga el Navalcarnero perdonó las que tuvo y Jorge Montes sentenció para el equipo de élite. El conjunto azulón pasa de ronda pero, eso sí, con susto.

El Ceuta, por su parte, cerró la jornada con una derrota por la mínima (1-0) frente al Guadalajara, que llevaba diez encuentros sin ganar en Primera RFEF. En un partido gris y sin apenas ritmo, el conjunto ceutí no consiguió encontrar vías para igualar un duelo que se resolvió por pequeños detalles y deja el pase a la siguiente ronda al Guadalajara.