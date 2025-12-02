2-3. El Mallorca avanza en la Copa haciendo el ridículo

El Mallorca avanza en la Copa del Rey haciendo el ridículo, porque el Numancia le tuvo tendido en la lona en una noche histórica, ya que al récord de longevidad de Cuéllar hay que añadir que Llabrés marcó el gol 500 del club en la competición del KO 97 años después de que el extremo mallorquín Pedro Pizá lograra el primero ante la Gimnástica de Torrelavega El sorteo de octavos de final tendrá lugar en la Federación el próximo martes.

El Numancia arrancó con toda la ilusión del mundo, pero a los siete minutos un pase de Asano dejó a Llabrés solo ante Abad. El delantero estaba en fuera de juego, pero al no haber VAR prevaleció el criterio de Soto Grado, que no vio la posición punible del mallorquín. Unos minutos más tarde Abdón, al recoger un rechace del poste, marcó a puerta vacía el 0-2, resultado con el que se llegó al descanso pese a los intentos finales de los sorianos.

El marcador parecía suficiente, pero al igual que sucedió el sábado ante Osasuna el Mallorca se deshizo como un azucarillo en la segunda parte. Joni marcó el 1-2 y el capitán Gutiérrez estrelló en el travesaño un cabezazo que hubiera supuesto el empate a dos. Por suerte para los de Arrasate el central italiano Danese cometió un penalti absurdo que permitió a Abdón marcar el 1-3.

Sin embargo el Numancia se negó a rendirse y marcó el 2-3 por medio del propio Danese, que se rehizo de su error, dando paso a un final de partido eléctrico en el que los castellanos se dejaron hasta el último aliento, pero ya no pudieron con un Mallorca que acabó tirando de los titulares para mantener el resultado.

Numancia: Abad (1), De Frutos (1), Gutiérrez (1), Danese (1), Ruiz (1), Sánchez (1), Gning (1), Lucas Rey (1), González (1), Matos (2) y Jony (2). Bonilla (1) por Ruiz (70′), Alain García (1) por Sánchez (71′), Gil (1) por González (71′), Delgado (1) por De Frutos (81′), Juancho (1) por Matos (82′)

Mallorca: Cuéllar (1), Mateu Morey (0), David López (1), Kumbulla (0), Salhi (1), Morlanes (1), Antonio Sánchez (1), Pablo Torre (0), Llabrés (1), Asano (2) y Abdón (1). Valjent (1) por Kumbulla (66′), Doménech (0) por Asano (66′), Samú Costa (1) por Pablo Torre (77′), Omar Mascarell (1) por Morlanes (77′), Virgili (1) por Llabrés (82′)

Árbitro: Soto Grado (1). TA Danese, Lucas Rey, De Frutos, Morlanes, Pablo Torre

Goles: 0-1. Min.7: Llabrés; 0-2. Min.24: Abdón; 1-2. Min.54: Joni; 1-3. Min.64: Abdón (pen.9; 2-3. Min.76: Danese