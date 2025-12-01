Cúellar se convertirá mañana en el más veterano en la historia del Mallorca

Iván «Pichu» Cuéllar se convertirá mañana en el jugador más veterano en disputar un partido oficial en la historia del Real Mallorca, al haber confirmado Jagoba Arrasate su titularidad en el choque de Copa ante el Numancia. Cuéllar, que la pasada semana -el día 27- cumplió 41 años y medio, superará en más de un año el récord que hasta ahora estaba en posesión del mallorquín Pep Lluís Martí, que jugó con 40 años y 33 días.

El Pichu Cuéllar ya se convirtió en mayo de 2024 en Getafe en el jugador de mayor edad en disputar un partido oficial con el Mallorca en Primera División, al hacerlo a tan sólo dos días de cumplir 40 años, batiendo el récord de Miquel Ángel Nadal, que se alineó con 38 años y cinco meses, pero ahora va a dar un paso más y dejará atrás a Martí, que jugó 72 minutos ante el Girona en Segunda División en el año 2015.

Iván Cuéllar acaba su contrato con el Mallorca el próximo 30 de junio tras haber renovado el pasado verano hasta 2026 y no está descartado que se prolongue su compromiso ya que el club está contento con su implicación y su trabajo. Esta temporada aún no ha disputado ni un solo partido, ya que todos los minutos han sido para Leo Román y para Lukas Bergstrom, aunque mañana tendrá la oportunidad de debutar y, de paso, de batir un récord inédito de longevidad que va a costar mucho que alguien le arrebate en el futuro.