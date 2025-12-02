Cuándo se juegan y horario de todos los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda ronda de la Copa del Rey llega con una gran cantidad de partidos que prometen tener de todo. Los goles, las sorpresas, los nervios, quién sabe si prórrogas o tandas de penaltis, amenizarán unos días apasionantes en nuestro país con los equipos más humildes tratando de dar la campanada y eliminar al equipo de categoría superior para así seguir soñando con las últimas fases del torneo. El Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic siguen sin entrar en esta competición, pero ya lo harán en la próxima ronda.

Cuándo se juega la segunda ronda de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol anunció hace ya unos meses el calendario de esta temporada y las fechas en las que se iba a disputar todas las rondas de la Copa del Rey. El organismo presidido por Rafael Louzán fijó que la segunda ronda de esta competición tan emocionante se iba a disputar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. Hay que recordar que estas eliminatorias serán vibrantes, ya que se disputarán a partido único y en el estadio del equipo de menor categoría.

Dónde ver por TV los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey

Estos tres días habrá partidos muy emocionantes en nuestro país. Mientras que en la Liga hay dos duelos entre históricos del fútbol español, como son el Barcelona – Atlético de Madrid y el Athletic Club – Real Madrid, la Copa del Rey hace acto de presencia con la segunda ronda del torneo, en la que va a haber de todo. La lucha de los más humildes, el nerviosismo de los favoritos o la tensión de resultados ajustados marcarán estas jornadas del martes 2 al jueves 4 de diciembre.

Todos aquellos que quieran ver por televisión el partido de su equipo o algún encuentro que le llame la atención deben saber que no todos los choques serán retransmitidos en directo por TV. Algunos canales autonómicos se han hecho con los derechos para algún equipo de su territorio y la gran mayoría se podrán seguir en vivo mediante Movistar+, aunque el canal de RTVE Teledeporte también ofrecerá duelos de esta segunda ronda de la Copa del Rey.

Horario de todos los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey