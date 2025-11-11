Así quedan los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025/26 sigue su curso avanzando con la segunda ronda del torneo. Después de jugarse la primera fase, que trajo alguna que otra sorpresa, este martes se ha celebrado el sorteo para conocer los nuevos enfrentamientos. Aunque aún el Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic no jugarán esta ventana al ser participantes de la Supercopa de España, el resto de equipos de Primera División (salvo el eliminado Real Oviedo) tienen partidos interesantes que necesitan ganar para clasificarse a dieciseisavos.

Entre los partidos más destacados están el Antoniano-Villarreal, Torrent-Betis o el Extremadura-Sevilla. Esta ronda se jugará entre los días 2 y 4 de diciembre a partido único en el estadio del rival inferior.

Los enfrentamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26