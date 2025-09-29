La Supercopa de España 2026 ya tiene sede, fechas y horarios. La ciudad saudí de Yeda volverá a acoger el torneo, por tercera vez de las seis ediciones –contando la que está por jugarse– disputadas en Arabia. Las dos semifinales, que enfrentarán a Barcelona y Athletic, por un lado, y al Real Madrid y al Atlético, por otro, se jugarán los días 7 y 8 de enero, que caen en miércoles y jueves, aunque el orden de los partidos se decidirá por sorteo. La final será el domingo 11. Los tres partidos se celebrarán en el estadio Alinma de Yeda y se jugarán a las 20:00 horas peninsulares, una hora menos en Canarias.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desvelado cuál será la sede de la Supercopa de España 2026. Por sexta ocasión, el formato implantado en 2020 se celebrará en Arabia Saudí. La primera edición que se jugó en el país se celebró en Yeda, al igual que la última. Por su parte, la capital del reino saudí, Riad, acogió las ediciones de 2022, 2023 y 2024, mientras que la de 2021 se disputó en Andalucía por las restricciones del coronavirus.

La ciudad deportiva Rey Abdullah volverá a acoger las semifinales y la final de la Supercopa de España. Allí se encuentra el estadio Alinma, conocido popularmente como Al Jawhara, cuya traducción es la joya radiante. La primera semifinal se disputará el miércoles 7 de enero, mientras que al día siguiente, el jueves 8, se conocerá al otro finalista. El partido por el título tendrá lugar el domingo 11 de enero.

El horario será el mismo para todos ellos. Se jugarán a las 20:00 horas peninsulares, una hora menos en las Islas Canarias, mientras que serán las 22:00 horas en Arabia Saudí. Lo que queda por saber es el orden de cada partido. Las semifinales serán Barcelona-Athletic y Atlético-Real Madrid, pero será un sorteo el que determine qué partido va al miércoles y cuál al jueves.