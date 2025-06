Víctor de Aldama declarará como testigo en el caso Supercopa el próximo 18 de junio

Víctor de Aldama tendrá que declarar en calidad de testigo por el caso Supercopa el próximo 18 de junio a las 9:30 horas después de ser llamado por la jueza Delia Rodrigo. El empresario, conocido por su implicación en el caso Ábalos, fue durante un tiempo el dueño del Zamora y presuntamente se vio perjudicado por el ascenso del Andorra que presidía Gerard Piqué cuando en teoría esa plaza en Segunda B iba a ser para su equipo en el verano de 2019.

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Aldama dijo que se enfadó por la decisión de la RFEF de darle la plaza del doblemente descendido Reus al Andorra en lugar del Zamora y admitió que intentó a través de Koldo García –la mano derecha de Ábalos– interceder para hacerse con esa plaza. La Federación entendió que el Andorra reunía un mejor perfil para la plaza al sustituir a un equipo catalán en Segunda B y por eso desestimó la petición del empresario.

Gerard Piqué fue el beneficiado por esa decisión al mismo tiempo que el ex jugador del Barcelona conseguía el contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Aldama se sintió perjudicado por esa decisión y dijo en sede judicial que tuvo una conversación muy esclarecedora sobre el caso: «¿Puedo decir en la sala lo que le digo? Digo que se lo metan por el culo, obviamente, y le digo que no quiero nada», afirmó en referencia a una supuesta compensación de la Federación por no darle la plaza al Zamora prometiendo llevar partidos de la femenina y la sub-21.

Después de que la jueza desestimase inicialmente citar a Víctor de Aldama para el caso Supercopa, un escrito de la Fiscalía y la falta de pruebas sobre presuntos pagos de Gerard Piqué a Luis Rubiales o su entorno han desembocado en que la jueza vea válida explorar esta vía. El caso Supercopa lleva más de un año abierto y todavía no se han producido avances significativos más allá del desfile de testigos sin que se haya tomado ninguna medida cautelar más que la congelación de cuentas de los investigados.