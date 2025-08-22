Arrasate zanja la polémica con Maffeo: «Le invité a salir del entrenamiento… por molestias en el pie»

Jagoba Arrasate ha querido zanjar la polémica surgida por la supuesta expulsión de Pablo Maffeo al entrenamiento. El técnico ha aclarado lo sucedido en el entrenamiento del miércoles, después de que el lateral tuviera que salir a desmentir una información en la que se afirmaba que, ante la tensa situación que tiene en el club, el entrenador le había echado de la sesión. Ahora, el vasco ha dejado claro que todo fue por los problemas físicos que arrastra: «Tiene una molestia en el pie y le invité a salir del entrenamiento porque no lo veía bien».

«Luego está cuando uno lo interpreta como quiere pero yo tengo que pensar en el partido», a lo que el entrenador añadió que fue porque «no estaba bien en una tarea, nada más». Con estas palabras, ha querido Arrasate dejar a un lado todas las especulaciones de los últimos días con Maffeo.

El jugador salió al paso de su supuesta expulsión del entrenamiento el pasado jueves, cuando afirmó que todo se debió a unos problemas en el pie, como ha confirmado ahora el técnico bermellón. «Quiero aclarar que es totalmente falso que el míster me echara ayer del entrenamiento», declaró el futbolista.

Además, Maffeo señaló que se veía «en la obligación de desmentirlo» para proteger su «imagen» y su «reputación». «El club y yo vamos de la mano ante situaciones e informaciones falsas como ésta, que no se pueden permitir», afirmó. «Estoy a total disposición y entrenando de la mejor manera posible», finalizó.

Arrasate aprovechó su comparecencia de este viernes para lanzar un mensaje contundente ante las peticiones de Cyle Larin para salir del club, afirmando que «el único club que apostó por Larin fue el Mallorca pagando un traspaso». Es la otra gran patata caliente que tiene el club en estos últimos días de mercado, junto con Maffeo: «¿Por qué no es recuperable Larin? Nos ayudó en momentos puntuales ganando varios partidos fuera de casa, estuvo peor en la segunda vuelta como todos. El único equipo que ha apostado por Larin fue el Mallorca pagando un traspaso, los demás mucho hablar, pero nadie apuesta por él».

En vísperas del encuentro contra el Celta de Vigo, Arrasate definió al rival como «un equipo muy dinámico arriba» y considera que el partido de mañana será «muy diferente» en comparación al del Getafe, donde los vigueses cayeron 0-2. Uno de los futbolistas que será baja es Samu Costa, que ha intentado forzar para llegar al partido «pero no se siente bien», según Arrasate, quien le agradeció públicamente «el grandísimo esfuerzo que hizo por estar».

La última incorporación del equipo, Marash Kumbulla, gusta mucho al de Berriatúa, ya que «aumenta la competitividad interna» y puede ocupar diferentes demarcaciones, además de abrir el abanico a una posible defensa de cinco.