Maffeo se quiere ir y el Mallorca le pone precio: 6 millones de euros

Pablo Maffeo se quiere ir y el Mallorca no le pondrá ningún impedimento… siempre que venga con seis millones de euros, que es el precio que el club le ha puesto para aceptar su traspaso. El lateral no desea continuar en el equipo esta temporada y tiene a varios intermediarios trabajando para buscarle destino, pero de momento no hay ninguna oferta. Llegó una del Nottingham Forest, pero se consideró insuficiente.

El jugador catalán, que cumplió 28 años el pasado mes de julio, con contrato hasta 2027, se considera maltratado por la afición por lo sucedido en el último partido de la pasada temporada ante el Getafe, además de haber sido víctima de comentarios en las redes sociales que no son de su agrado. En definitiva, considera que su etapa en el Mallorca ha terminado y esa ha sido hasta ahora su postura. De hecho, Arrasate prescindió de él para el primer partido de Liga ante el Barça y no parece que la situación vaya a cambiar de cara al siguiente ante el Celta.

El Mallorca comprende la situación y respeta la decisión del jugador, pero no puede abrirle las puertas sin una compensación económica justa. El Nottingham puso sobre la mesa cuatro millones de euros, pero se desestimó la propuesta por considerarla por debajo del precio de mercado del futbolista, por el que el Mallorca le pagó cinco millones al Stuttgart en el verano de 2022. Se ha hablado también del Sevilla, pero no parece que tenga la fortaleza económica paea llegar a esa cifra.

Por si acaso acaba yéndose Maffeo, el club ya tiene localizado a su potencial sustituto. Se trata del lateral valenciano Andrés García, que juega en el Aston Villa, al que llegó el pasado mercado de invierno procedente del Levante. Andrés García, de 22 años, es internacional sub21 y su precio de mercado está en siete millones de euros. El Mallorca intentaría negociar una cesión con opción a compra por un jugador que le gusta mucho a la dirección de fútbol de Pablo Ortells.