Greif, Larin, Maffeo y Samú Costa, fuera de la convocatoria

Greif, Larin, Maffeo y Samú Costa se han quedado fuera de la convocatoria del Mallorca porque, en la mayoría de los casos, «no tienen la cabeza aquí», según ha admitido el propio Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Barcelona. «Hay situaciones individuales delicadas, pero tengo que pensar en el grupo. Hay jugadores que ahora mismo no tienen la mente aquí. Si cuando acabe el mercado siguen aquí supongo que cambiará todo, pero ahora mismo debo pensar en todo», afirmó el entrenador.

En la convocatoria, la primera de la temporada, destaca la presencia de los cuatro fichajes que han llegado hasta ahora al equipo, el portero finlandés Bergstrom, el lateral franco-argelino Salhi, el centrocampista Pablo Torre y el delantero Mateo Joseph. Además, también han sido citados los jóvenes Jan Salas y Marc Doménech, el primero de los cuales puede marcharse cedido en los próximos días.

La lista para la primera jornada 📝 pic.twitter.com/gGEGJ4lF2e — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 15, 2025

En cuanto a la alineación, todo hace indicar que será muy similar a la que jugó ante el Hamburgo en el Ciutat de Palma con el cambio obligado del lesionado Samú Costa. De ser así, jugarían de salida Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Omar Mascarell, Sergi Darder, Pablo Torre, Asano y Muriqi. Mateo Joseph tendrá minutos, pero todo hace indicar que será en la segunda parte porque se acaba de incorporar al equipo.