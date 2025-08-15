Arrasate: «Para tener opciones hay que hacer un partido perfecto»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, admitió hoy en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Barça en Son Moix que «para tener alguna opción hay que hacer un partido perfecto. Es el campeón de Liga, ha hecho una gran pretemporada y está en un gran momento. Todo pasa por defender bien ante un rival que en ataque es capaz de crear muchísimas ocasiones, pero también es necesario que podamos atacarles».

«Veremos como juegan. Tienen futbolistas muy dinámicos. Tendremos que ajustar porque cambian mucho la posición. Te ahogan en la salida de balón con una presión alta que es muy difícil de superar, pero lo vamos a poner todo de nuestra parte para tratar de buscar sus pocos puntos débiles», agregó el técnico vasco.

Como era lógico suponer, gran parte de la rueda de prensa giró sobre el mercado de fichajes, pero Arrasate no dio demasiadas pistas: «Estamos como todos los equipos. No nos gusta que el mercado esté abierto, pero es lo que hay y tenemos que asumirlo. Nos centramos en el partido de mañana». «Cuando se cierre el mercado podremos hacer una valoración más exacta. Si vienen los que más o menos entendemos que pueden venir estaré contento», agregó.

El técnico se quejó del cierre tardío del mercado y admitió que «hay mil cosas que adulteran la competición, pero comparto lo que dijo ayer Iñigo Pérez. Al final si protestamos todos pero no hacemos nada tampoco llegamos a ninguna parte. Debemos trasladar al club nuestras quejas y el club debe hacerlo a la Liga. Ese es el camino».

En cuanto a la convocatoria, de la que están ausentes varios jugadores que van a salir, confesó que «hay situaciones individuales delicadas, pero tengo que pensar en el grupo. Hay jugadores que ahora mismo no tienen la mente aquí. Si cuando acabe el mercado siguen aquí supongo que cambiará todo, pero ahora mismo debo pensar en todo». Arrasate, en cambio, negó que hubiera futbolistas apartados: «Eso no es cierto. Luna ha pedido salir y Maffeo y Larin entienden que no están para aportar porque tienen la cabeza en otro lado, pero participan en los entrenamientos como uno más».

El entrenador aseguró que su objetivo es que la afición se sienta «identificada» con el equipo, y en este sentido afirmó que «queremos acercarnos al Mallorca de la primera vuelta, pero no sé si el partido de mañana va a ser el mejor termómetro. Tenemos un arranque muy duro porque nos enfrentamos a cinco equipos ante los que perdimos la pasada temporada».

Finalmente, en cuanto a jugadores, aseguró que «Pablo Torre se ha adaptado muy bien, está muy ilusionado con este reto y esperamos que lo demuestre desde el primer día. Para él el partido de mañana será muy especial, pero confiamos mucho en sus posibilidades. Por su parte Mateo Joseph nos da mucha energía. Lleva muy poco tiempo con nosotros, pero ya sabemos que tiene grandes cualidades y que puede jugar en varias posiciones».