0-3. El Barça no necesitaba a Munuera Montero

Con la derrota ya se contaba. Con los daños colaterales, no tanto. Munuera Montero montó un escándalo de primer orden en Son Moix y la consecuencia directa es que el Mallorca pierde dos jugadores claves por lo menos para la próxima jornada. Muriqi y Morlanes fueron expulsados en la primera parte mientras a Rapinha se le perdonaba la tarjeta roja, el Barça marcó el segundo gol con Raíllo en el suelo conmocionado y el estadio asistió indignado a una verdadera locura del juez llamado a impartir justicia.

Martínez Munuera se hace llamar ahora Juan Martínez. Según su presidente es una medida dirigida a conferir a los árbitros un trato «más cercano», pero en realidad es un eufemismo. Han vuelto a la Liga peor que cuando se fueron, que ya es decir, y el Mallorca lo ha comprobado en sus propias carnes a las primeras de cambio. El show arbitral dejó en un segundo plano el partido, que dejó de existir desde el momento en el que el colegiado decidió tomar las riendas, bien auxiliado por su cómplices en el VAR, cuya vista selectiva fue clave para expulsar a Muriqi y en cambio dejar indemne a Rapinha.

El Barça arrancó como un vendaval y el Mallorca no pudo hacer otra cosa que perseguir sombras hasta que a los siete minutos recibió el castigo que merecía. Lamine Yamal superó con un pase cruzado a toda la defensa y a la espalda de un pasivo Mateu Morey apareció Rapinha para cabecear a placer. El 0-1 era la justa consecuencia de lo que se estaba viendo en el terreno de juego.

El Mallorca se vio tan indefenso que decidió sacar las garras y Muriqi tuvo una ocasión clarísima para empatar, pero solo en el área disparó a las manos de Joan García con la inocencia de un recién llegado a un negociado que él controla como pocos. La acción fue clave, porque del 0-1 se pasó al 0-2 y, con él, al inicio del frenopático. Lamine disparó desde fuera del área, Raíllo cayó al suelo conmocionado y, cuando todos esperaban que el árbitro parara el partido, le dio continuidad a la jugada y Ferran marcó el 0-2 con un disparo desde fuera del área que Leo Román sólo pudo seguir con la mirada.

El estadio -la parte mallorquinista, claro- estalló de furia y a Arrasate se lo comieron los demonios, pero Munuera siguió en las suyas. De ahí salieron dos tarjetas, una para el entrenador y otra para Morlanes, que casi en la siguiente jugada pagó con la segunda cartulina una falta sobre Lamine. El Mallorca se vio con diez futbolistas, pero sólo fue la mitad de su castigo porque poco después Figueroa llamó a consulta al árbitro por una entrada de Muriqi sobre Joan García. Roja para el kosovar y, por supuesto, el partido echado a perder. Ya en pleno descuento, Rapinha cazó por detrás a Mateu Morey, pero esta vez Figueroa estaba mirando musarañas.

La segunda parte sobró por completo. El Barça fue compasivo y no quiso hacer sangre y el Mallorca se limitó a evitar daños mayores. Pudieron llegar más goles, pero desde el arranque del acto final quedó claro que el campeón iba con el freno de mano echado. Sólo Lamine Yamal alteró la nora

Mallorca: Leo Román (1), Mateu Morey (0), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Antonio Sánchez (1), Darder (1), Morlanes (1), Pablo Torre (0), Asano (0) y Muriqi (0). Dani Rodríguez (1) por Pablo Torre (46′), Mascarell (1) por Mateu Morey (46′), Mateo Joseph (1) por Asano (46′), Jan Salas (1) por Sergi Darder (82′), Lato (s.c.) por Mojica (91′)

Barcelona: Joan García (1), Eric García (1), Araujo (1), Cubarsí (1), Balde (1), Pedri (1), De Jong (1), Lamine Yamal (2), Fermín (1), Rapinha (2) y Ferran (1). Olmo (1) por Fermín (46′), Jofre (1) por Balde (68′), Gavi (1) por Cubarsí (68′), Rashford (1) por Ferran (68′)., Koundé (1) por Rapinha (76′)

Árbitro: Munuera Montero (0). TA Mateu Morey, Pablo Torre, Arrasate, Rapinha. TR Morlanes (2A 33′), Muriqi (39′)

Goles: 0-1. Min.6: Rapinha; 0-2. Min.23: Ferran; 0-3. Min.94: Lamine Yamal

Incidencias: 23.318 espectadores en Son Moix.