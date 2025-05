La afición del Mallorca se harta del antimadridista Maffeo y le piden que se marchen

A Pablo Maffeo no le aguantan ni en su casa. En el partido entre el Mallorca y el Getafe, el lateral del cuadro mallorquín fue abucheado por su propia afición en el último choque de la temporada en Son Moix. Las gradas del estadio balear pidieron incluso la marcha del hispano-argentino. «¡Maffeo vete ya!», exclamaban el público bermellón cuando éste fue sustituido por Jagoba Arrasate en el minuto 59, tres minutos después de que los azulones abriesen la lata con un tanto de Arambarri.

Maffeo, de nombre ‘Jacobazo’

Lo cierto es que lo de Son Moix solo fue el colofón a una semana en la que el karma le pasó factura a Maffeo por su antimadridismo, por estar más pendiente de provocar al Real Madrid y a Vinicius que de jugar al fútbol, y por una serie de episodios que han terminado volviéndose en su contra. El pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, el defensa bermellón vivió el ‘Jacobazo’: tras entrar en la segunda parte y recibir una sonora pitada de la afición blanca, el lateral celebró con gestos desafiantes un despeje de su defensa en el último córner madridista, cuando el partido aún iba 1-1.

Sin embargo, el fútbol le devolvió la moneda en cuestión de segundos: Fran García colgó un balón al área, Vallejo lo peinó y Jacobo Ramón marcó el gol de la victoria en el minuto 95, desatando la euforia en el coliseo blanco y dejando a Maffeo con cara de circunstancias. El karma actuó de inmediato: de celebras un despeje para provocar a la grada y acto seguido te meten el gol de la victoria. Así es el fútbol cuando uno se dedica más al show que a competir.

Los pitidos del Bernabéu

El Bernabéu no pitó a Maffeo solo por ese gesto. El historial del lateral con el Real Madrid y, especialmente, con Vinicius, es largo y polémico. Pablo lleva años buscando protagonismo a costa del antimadridismo y los piques con el brasileño. En cada enfrentamiento, el defensa ha recurrido a gestos burlones, declaraciones provocadoras y hasta entradas durísimas.

En la temporada 2022-23, ya dejó imágenes lamentables con mímicas y comentarios en contra del madridista, sin que llegara a ser sancionado de manera ejemplar. Este curso, en el primer partido ante el Real Madrid, Maffeo protagonizó una dura entrada sobre Vinicius que solo fue castigada con amarilla, a pesar de que muchos pidieron la roja directa. Posteriormente, el propio Pablo reconoció el error y pidió disculpas, asegurando que fue un lance accidental y que no tiene problemas personales con el brasileño, a quien incluso llegó a describir como “buen tío”.

Sin embargo, las provocaciones no han cesado. Antes de la semifinal de la Supercopa de España, Maffeo volvió a encender la polémica retando al brasileño a un combate de boxeo y asegurando que lo noquearía en 10 segundos, en una clara muestra de que su obsesión va más allá del fútbol. Incluso ha llegado a justificar su ausencia en la Selección Española por “el tema Vinicius y el Real Madrid”, asegurando que sus enfrentamientos con el brasileño le han cerrado las puertas del combinado nacional.

El propio Maffeo ha admitido en varias entrevistas que le gusta provocar y que no le importa lo que piensen de él: «Que me critiquen si quieren, yo luego me voy a mi casa a jugar a la Play o a cenar con mi chica». Su antimadridismo es tan notorio que tras la derrota del Madrid en la Supercopa ante el Barça, celebró en un entrenamiento del Mallorca haciendo la famosa «manita» y mostrando con las manos el 2-5, regodeándose en la goleada sufrida por los blancos.

Al final, el fútbol le ha devuelto todo ese veneno en forma de abucheos, no solo en el Bernabéu sino también en su propia casa, donde la afición del Mallorca ha terminado cansándose de sus salidas de tono y su falta de compromiso futbolístico. Pablo Maffeo ha construido su personaje más en base al antimadridismo y a los piques con Vinicius que a su rendimiento deportivo, y el karma, como suele ocurrir, le ha pasado factura cuando más duele: en el césped y ante su gente.