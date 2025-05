Uno recoge lo que siembra. Pues, es lo que le ha pasado a Pablo Maffeo en el partido entre el Real Madrid y el Mallorca. El lateral del cuadro mallorquín gritó victoria antes de tiempo. Cuando el marcador del Santiago Bernabéu todavía mostraba un 1-1 entre ambos equipos, el hispano-argentino celebró con gestos hacia la grada de animación blanca un rechace de su defensa en el último córner madridista. No obstante, llegó el ‘Jacobazo’ en el minuto 95 para arruinarle la fiesta.

Después de aquel rechace de la defensa del Mallorca y de los gestos de Maffeo, Fran García mandó un zapatazo desesperado al área. Jesús Vallejo, quien hacía su segunda aparición en el verde del Bernabéu esta temporada, remata de espaldas al gol de cabeza. El balón voló dentro del área y de repente: «boom». Jacobo Ramón caza el ‘centro’ del zaragozano y lo manda a la jaula. Su primer gol con los mayores en su primera titularidad liguera. ‘Jacobazo’.

Por ende, Maffeo no pudo celebrar su primera victoria en el Santiago Bernabéu. Además, su noche fue un tanto complicada. Primero, porque le tocó ver los 77 primeros minutos desde el banquillo. Luego, saltó al campo y el coliseo blanco le acogió con una oleada de abucheos. Luego, tarjeta amarilla, humillado por Kylian Mbappé y ‘Jacobazo’. Vaya. Parece ser que el karma ha actuado.

Celebras un despeje para provocar a la grada y acto seguido te meten el gol de la victoria.

¿Por qué el Bernabéu pitó a Maffeo?

Pues… porque Maffeo no deja de provocar al Real Madrid, concretamente a Vinicius. En el verde, el lateral y el brasileño han tenido muchos altercados, aunque la mayoría (para no decir todos), fueron provocados por el defensa. En su tono más victimizo, Pablo llegó a declarar incluso que si no consiguió representar a la Selección Absoluta Española, es por «el tema Vinicius».

Maffeo retó a Vinicius a una pelea

Antes de las semifinales de la Supercopa de España, Maffeo volvió a encender las chispas con Vinicius. El hispano-argentino retó al 7 en un ring de boxeo. «Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos», afirmó. Y no es la primera vez que ocurre. Las declaraciones polémicas de Pablo Maffeo hacia el brasileño son recurrentes. Al final, en aquella semifinal de Supercopa, el lateral acabó siendo ‘domado’ por el joven Raúl Asencio.

Durante su participación en el programa La Buena Chispa en noviembre de 2024, el exjugador del Barcelona expresó críticas hacia el brasileño, señalando que «llora mucho». Sus gestos burlones hacia el jugador carioca han sido frecuentes durante los encuentros.

En dicha emisión, Maffeo expresó abiertamente su postura, interrumpiendo para declarar: «Yo se la tengo al Madrid». Este antagonismo tiene sus raíces en sus primeros encuentros, marcados por incidentes controvertidos con Vinicius. Desde hace años, el actual lateral del Mallorca ha dejado imágenes muy tristes en contra del brasileño: mímicas, declaraciones, entradas… sin embargo, nunca fue sancionado de manera disciplinaria.

Primer partido de la temporada, primer hachazo

La polémica se intensificó durante el encuentro Mallorca-Real Madrid al inicio de la Liga, cuando el árbitro César Soto Grado generó controversia al no expulsar a Pablo Maffeo tras una agresiva entrada sobre Vinicius al final del primer tiempo. El jugador del Mallorca impactó el gemelo del brasileño, acción que solo recibió tarjeta amarilla. Iglesias Villanueva, desde el VAR, no solicitó revisión de la jugada.

Posteriormente, Maffeo expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas públicas. El lateral del Mallorca explicó que fue un contacto accidental mientras buscaba el balón cuando Vinicius interpuso su pierna. Reveló además que previamente, durante una pausa de hidratación, mantuvieron un diálogo conciliador con Vini, donde le propuso: «Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó», recibiendo una respuesta positiva del brasileño.

En su intervención posterior en el programa Jijantes, Maffeo defendió que la sanción fue apropiada: «Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él. Yo iba a pisar la pelota, él ha puesto la pierna sin verme y le he pisado». El defensa catalán, con un historial de encuentros tensos con Vinicius desde sus días en el Girona, sorprendió con sus comentarios posteriores.

Destacaron especialmente sus palabras positivas hacia Vinicius, describiéndolo como «buen tío» y deportista noble. Maffeo amplió sus comentarios, mencionando que conoce por referencias comunes su calidad humana, y sugirió que con algunos ajustes en su juego, alcanzará un nivel superior.