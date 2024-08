Maffeo rompe su silencio tras la entrada a Vinicius: «Es un buen tío y no tiene maldad»

Pablo Maffeo se ha pronunciado tras la durísima entrada a Vinicius en el Mallorca-Real Madrid. Soto Grado perdonó la expulsión al lateral bermellón en la acción que tuvo lugar durante el tiempo de descuento de la primera mitad del choque de la Liga. El catalán puso los tacos en la parte baja del gemelo del futbolista brasileño en una fea entrada que no tuvo el castigo de la expulsión.

Al terminar el choque, Maffeo dio su versión sobre la durísima entrada a Vinicius y desveló la conversación que tuvo con el jugador del Real Madrid. Cabe recordar que el defensor del Mallorca tiene un largo historial contra el atacante brasileño, al que persigue continuamente con faltas y provocaciones desde su etapa en el Girona. Y el pasado domingo en Son Moix se volvió a repetir la historia.

Ambos jugadores tuvieron una conversación durante el encuentro justo antes de la acción de la primera mitad en la que el árbitro, adscrito al Comité riojano, le perdonó la expulsión: «Con Vinicius estaba muy bien, le he cogido en la pausa de hidratación y le he dicho: ‘Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó’ y él me ha contestado que sí, que todo bien. Al final es una mala imagen que se me ha quedado y tampoco me gusta», confesó.

Esa charla tuvo lugar antes de que se produjera el pisotón por el que Soto Grado le mostró la cartulina amarilla. Es decir, el colegiado, recordado por ser el árbitro que dijo a los jugadores del Real Madrid en un partido «habéis tenido 90 minutos para marcar», vio la acción perfectamente pero no quiso mostrarle la roja por la durísima entrada sobre Vinicius.

Maffeo pide perdón a Vinicius

El lateral del Mallorca se disculpó con el jugador del Real Madrid, pero insiste en que la acción no era de roja. «Luego le he pegado el pisotón ese, es amarilla, pero ya está. Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él. Yo iba a pisar la pelota, él ha puesto la pierna sin verme y le he pisado. Desde aquí le digo que lo siento, otra vez», confesó Maffeo en Jijantes, el programa dirigido por el periodista Gerard Romero, tras el encuentro.

No obstante, el futbolista español insistió en que no tiene ningún problema con el atacante brasileño y que lo pasado, pasado está: «Hemos estado bien, yo no tengo ningún problema con él». Es más, el nuevo jugador del Mallorca elogió a Vini y dijo que «es buen tío». «De hecho pienso por amigos que tenemos en común que es buen tío, no le veo con maldad. Le fallarán cosas como a todos, pero yo creo que si las pule… es muy bueno y será mejor si lo hace», señaló.

Lo cierto es que la jugada causó mucho revuelo, ya que pudo cambiar el partido por completo. En ese momento, el Real Madrid vencía por 0-1 gracias al gol anotado por Rodrygo Goes. Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca desde esta campaña, también habló sobre la polémica en DAZN y se mostró en la línea de su jugador. Para el técnico «no es roja por la intensidad». «Me ha parecido poca cosa, por eso he protestado. Pero en el descanso lo he visto y es amarilla clara. Si paras la imagen, parece fea, pero yo creo que no es roja por la intensidad», indicó.