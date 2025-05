Bellingham sorprende con su primera entrevista en español: «Muy mal, perdona»

Jude Bellingham protagonizó un momento muy especial tras la victoria del Real Madrid por 0-2 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, al ofrecer su primera entrevista en castellano para la televisión oficial de la entidad madridista. El joven centrocampista inglés, que fue uno de los goleadores del encuentro, sorprendió a todos al atreverse a hablar en español, mostrando tanto su humildad como su deseo de integrarse en el club y la cultura española.

Al analizar el partido, Bellingham fue sincero: «Un partido no mucho importante -no importante-, pero necesitamos ser profesionales para los últimos dos partidos, (queda) uno más en el Bernabéu». Aunque celebró el triunfo y su gol número 14 de la temporada, no ocultó cierta decepción por no estar compitiendo por títulos en el tramo final de la Liga: «Feliz por la victoria como siempre, pero es un poco triste, queremos jugar para títulos, es difícil».

Mirando al futuro, el inglés destacó la relevancia del próximo Mundial de Clubes para el equipo. «Es importante porque es otro título. Ojalá lo ganemos. Es el sueño del equipo y del club. Es importante para nosotros. Después de una temporada un poco floja», explicó el británico. Durante la entrevista, el periodista de Real Madrid TV agradeció su esfuerzo por expresarse en español, a lo que Bellingham respondió con una sonrisa y mucha honestidad: «Muy mal, perdona… Muy nervioso». Un gesto de humildad y compromiso ha sido muy valorado por la afición madridista, que aprecia tanto su rendimiento en el campo como su implicación fuera de él.

Bellingham ya se había probado con el castellano

Jude Bellingham lleva ya tiempo mostrando su interés y esfuerzo por integrarse en la cultura española y en el club blanco a través del idioma. No es la primera vez que el joven centrocampista inglés se atreve a hablar en español en público: tanto en las celebraciones de la Champions League de la temporada pasada como en las de la Liga. En el autobús, después de ganar la 15ª orejona, el inglés mandó todo su cariño a los merengues. «Madridistas, te quiero muchísimo», llegó a expresar el británico.

En aquellas celebraciones multitudinarias, el inglés se convirtió en uno de los protagonistas no solo por su rendimiento sobre el césped, sino también por su actitud cercana y su espontaneidad. Durante aquella fiesta de la Champions, por ejemplo, se le vio tomar el micrófono y, entre risas y vítores, dirigirse a los miles de seguidores presentes en Cibeles con expresiones en castellano, como el clásico «¡Hala Madrid!” o agradecimientos sencillos pero sentidos.

En la celebración de la Liga, en el balcón de la Puerta de Sol, Bellingham volvió a ganarse a la afición con frases como “¡Gracias a todos por vuestro apoyo!» y «¡Vamos equipo!», demostrando que, aunque todavía está aprendiendo el idioma, no tiene miedo a equivocarse y siempre busca acercarse a los madridistas.