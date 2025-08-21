Tensión en Mallorca: filtran que Arrasate se harta del antimadridista Maffeo y el jugador lo desmiente

Pablo Maffeo sigue sumando enemigos, incluso en su propia casa. Y es que la situación entre el Mallorca y el polémico futbolista se ha vuelto cada vez más insostenible, convirtiéndose en la crónica de un divorcio anunciado. Y es que la mañana de este jueves se ha filtrado que el técnico Jagoba Arrasate había expulsado al jugador del entrenamiento en Son Bibiloni antes de tiempo debido a la actitud que estaba mostrando sobre el campo, pues no estaba ejercitándose al 100% y porque tenía unas pequeñas molestias, según recogió Cadena Cope.

Sin embargo, horas más tarde el propio Maffeo ha sido quien se ha pronunciado a través de las redes sociales para desmentir esta información, al igual que el cuerpo técnico del Mallorca, recalcando que abandonó la sesión por molestias en un pie.

🚨 El @RCD_Mallorca y Pablo Maffeo lanzan un comunicado por algunas informaciones aparecidas en las últimas horas en prensa local y nacional 👇 📝 Lo ha difundido el jugador a través de sus redes sociales oficiales pic.twitter.com/WIg9DVLVVA — La Zona 10 (@lazonadiez) August 21, 2025

Lo que está claro es que el lateral hispano-argentino tiene más que decidido que su etapa en el Mallorca está cerca de acabar tras cuatro temporadas. Cierto es que la situación de Maffeo con el Mallorca ya era delicada tras la polémica con la que terminó el pasado curso. Y es que en el encuentro ante el Getafe donde los bermellones se quedaron prácticamente sin opciones europeas, la grada de Son Moix le cantó «vete ya» al lateral mientras Maffeo desde el banquillo les vacilaba ondeando su camiseta.

Maffeo se encuentra entre los jugadores transferibles del Mallorca junto a Daniel Luna y Cyle Larin. Después de haberse quedado fuera de los amistosos jugados en la pretemporada, los tres tampoco entraron en la convocatoria para el partido de la primera jornada ante el Barça, donde los hombres de Hansi Flick ganaron con polémica (0-3) tras marcar un gol que no debió subir al marcador y después de que los de Arrasate sufrieran dos expulsiones en la primera parte que les dejó sin opciones de una posible remontada.

El Mallorca no pondrá ningún impedimento a la marcha de Maffeo siempre y cuando un club deposite seis millones de euros, que es el precio que el club le ha puesto para aceptar su traspaso. El lateral tiene a varios intermediarios trabajando para buscarle destino, pero de momento no hay ninguna oferta. Llegó una del Nottingham Forest, pero se consideró insuficiente.