Galán: «Tebas, González Otero y yo estuvimos reunidos para armar la querella y acabar con Rubiales»

Miguel Galán confirmó en una entrevista con OKDIARIO la existencia de la trama coordinada y dirigida por Javier Tebas para acabar con el mandato de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol en mayo de 2022. Este periódico ya informó puntualmente de su existencia a través de unos audios exclusivos y ahora uno de los implicados confirma en una entrevista todo lo publicado.

«Javier Tebas confabula junto con mi asociación, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, para coordinarse y montar una querella contra Rubiales y Piqué», admite Galán, quien asegura que en ella trabajaron tanto abogados de la Liga como de su Asociación, pese a que ninguna de las partes puso el dinero de la misma. «La querella (los 10.000 euros de fianza) no la pagó mi Asociación, la pagaron gente relacionada con la Liga y Javier Tebas porque si no yo no me hubiera metido en esa querella», admite el abogado. Todos los indicios apuntan a Gerardo González Otero, la tercera pata del banco, a quien presentó Javier Tebas «como celestino» a Miguel Galán para armar el caso.

«Que estuvimos todos (Tebas, González Otero y Galán) reunidos para acabar con la dictadura de Rubiales, claro. Queríamos acabar con él política y deportivamente hablando», asegura Galán sobre el tema, al mismo tiempo que asegura que «no quiero prisión para Rubiales ni para Piqué». De hecho, se daría por satisfecho si el ex futbolista del Barcelona devuelve el dinero que ha cobrado por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí al considerar que se trata de un evento de «carácter público». «Si no fuese así la querella no tendría recorrido», puntualiza.

Sobre la demanda y los entresijos que llevaron a hacerla, Galán admite que «la querella se precipitó por la insistencia de la Liga y de Javier Tebas y porque Manos Limpias metió las narices, pero nadie la obligó a ponerla». Tras hacer todas esas gestiones, Galán denuncia que «de la noche a la mañana (tras pactar Tebas con Pedro Rocha), los abogados de la Liga ya no llaman a los de la asociación para coordinar y para hablar de una defensa jurídica conjunta en el caso de la Supercopa».

La traición de Tebas

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) tiene claro que Javier Tebas «usa a las personas» y que se ha aprovechado de muchas de ellas, especialmente de un Juan Rubiales al que «prometió un puesto de trabajo» por el caso Supercopa. «Cantó La Traviata contra su sobrino y luego tú (Javier Tebas) le dejas tirado y el hombre hasta hace poco vivía con su hijo en un piso de Getafe y no tenía ni para comer. Al final le hemos tenido que ayudar algunos a poder encontrar un puesto de trabajo», afirma.

Como se puede ver, la trama existía en todas sus dimensiones y hasta el propio Galán se siente satisfecho por lo detallado por OKDIARIO en sus informaciones. «Hay cosas que son verdad en ese esquema que hicisteis, que parecíamos una banda criminal organizada. A mí me ponéis como brazo jurídico y estoy contento con eso porque no mentías y lo fui. Pero soy el brazo jurídico de Tebas, de la Liga, del CSD, del Gobierno del PP, del Gobierno del PSOE… He sido el brazo jurídico del fútbol español en estos últimos años. Los grandes casos del fútbol español han salido de mí. He conseguido por primera vez en la historia anular unas elecciones en la Federación Española de Fútbol», asevera.

Hasta en el caso Jenni Hermoso

No en vano, Galán también denunció a Rubiales por el caso Jenni Hermoso y realiza una serie de aclaraciones sorprendentes. «He sido la única persona que ha dicho públicamente que está contenta con la sentencia y soy el denunciante. Jennifer Hermoso no denunció, tuvo que ir a Fiscalía y allí tuvo que ratificar mi denuncia. Porque si ella no ratifica mi denuncia, mi denuncia no sigue adelante. Entonces Jennifer Hermoso, que al principio no quería ratificar mi denuncia, fue presionada por el Gobierno de este país, por la extrema izquierda y por la izquierda para que ratificara la denuncia», indica sobre el caso más mediático de los últimos años.

El presidente de Cenafe recuerda que en todo el caso Supercopa «hay que ver el contexto. Esto era una guerra. Yo me habría sentado con Miguel García Caba si me hubiese ofrecido información sobre Rubiales. Ahora parece que no hay nada, pero fue una guerra con detectives privados, amenazas, denuncias, querellas y cada uno hace lo que puede. Él me ponía detectives privados y nosotros buscábamos información a empleados de ellos». El hecho más controvertido y por el que se cimenta gran parte del caso ocurre después de que se obtuviesen de forma ilegal las conversaciones del móvil de Luis Rubiales en un acto en el que gran parte de la trama Tebas estaba al tanto y que, como reconoce Galán, se «obtuvieron de forma ilegal».

Galán reconoce que eran ilegales

«Hay muchas teorías (sobre el contenido del móvil de Rubiales). Muchos dicen que fue Juan Rubiales, aunque que fue el tío no se ha podido demostrar. Otros dicen que fue una empresa contra pirata que contrató Rubiales y vendió el contenido del teléfono. La información se obtuvo de forma ilegal. Yo no estaba al tanto, pero usé esos audios para mis querellas, eso es así», asevera.

La causa del caso Supercopa sigue su curso a día de hoy en el Juzgado Número 4 de Majadahonda sin que por el momento se hayan encontrado pruebas de que Rubiales haya cobrado una comisión. La Federación escogió la oferta de Arabia Saudí que trajo la empresa de Gerard Piqué porque era la más atractiva económicamente. La trama de Tebas, concretamente Gerardo González, inventó que el ex presidente de la Federación sí recibía una mordida de un millón por ello. Ni en las Comisiones Rogatorias en Andorra y República Dominicana se ha encontrado rastro de ello.