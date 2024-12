La ‘trama Tebas’ se inventó que Rubiales cobraba a Piqué una comisión de un millón por la Supercopa

Gerardo González Otero se inventó en el año 2022 que Luis Rubiales cobraba una comisión suculenghta de un millón de euros de manos de Gerard Piqué por el negocio que llevó a cabo la Real Federación Española de Fútbol a la hora de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí en el año 2019. La mano derecha de Javier Tebas en esta trama del Tebasgate desvelada por OKDIARIO tenía la intención de construir un relato –que actualmente está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda– para destruir al ex presidente de la Federación.

Dentro de la historia que Gerardo González Otero quería construir, con la intención de «cargarse» a Luis Rubiales, como él mismo llegó a decir en varias ocasiones, con mensajes cargados de odio, el brazo ejecutor de la trama Tebas se inventó una supuesta comisión de un millón de euros que Rubiales habría cobrado de Gerard Piqué por la Supercopa de España.

OKDIARIO, además, desvela en exclusiva una de las llamadas telefónicas que intercambiaron Gerardo González Otero y Miguel García Caba, ex empleado de la RFEF. Estas llamadas fueron grabadas por esta segunda persona con el objetivo de protegerse. La trama de Tebas intentó captarle con el objetivo de que les aportase «papeles y munición» para «cargarse» a Luis Rubiales.

En uno de estos audios, desveladas por OKDIARIO, Gerardo González Otero saca el nombre de un empresario, al que «llama golfo», y le señala a Miguel García Caba que su nombre circula por todos los medios de comunicación. Además, le afirma que es un personaje que tienen «en la diana».

«Creemos que es el correo del zar (sobre Luis Rubiales), y por donde está cobrando Luis, es Román. Hay quien dice que desde Andorra le han pagado a él y él es quien le paga a Luis», le señala González Otero a García Caba en estos audios revelados en exclusiva por OKDIARIO.

Gerardo González Otero quería hacer creer a la opinión pública, utilizando a periodistas con los que se reunía en su despacho, que Luis Rubiales habría usado un correo o testaferro para cobrar una comisión de Gerard Piqué desde Andorra. El tiempo ha dado evidencias de que esa comisión nunca existió y el propio empresario lo ha desmentido de manera tajante en OKDIARIO.

«No conozco a Gerardo González, no me he sentado con este señor en mi vida a tomar un café para que diga esto de mí. Además, quiero que quede claro que no he ido a Andorra en más de diez años y que fui para esquiar. No tengo ninguna cuenta allí y a Piqué le conozco de la tele, nada más. Yo no sé qué pinto en esta película, pero desde luego que jamás hice nada de lo que dice este señor para Luis Rubiales. He sido asambleísta de la Federación, pero en absoluto nada más ni correo ni testaferro ni absolutamente nada», aseveró el empresario.

No encontraron nada en Andorra

Hay que recordar que la Policía de Andorra no ha localizado ninguna transferencia de Gerard Piqué a Luis Rubiales ni tampoco a personas del entorno del ex presidente de la Federación Española de Fútbol tras realizar un informe forense de las cuentas del ex futbolista culé en el Principado. La juez Delia Rodrigo impulsó el 27 de octubre de 2022 una comisión rogatoria para conocer los movimientos bancarios de Piqué, el Andorra CF y ocho empresas relacionadas con él.

De esta forma, la investigación ocurrida en Andorra y a la que ha tenido acceso OKDIARIO desmonta la teoría que la UCO y la Guardia Civil habían mantenido durante el caso Brodie. Ambos organismos pensaban que Piqué podría haber pagado de alguna forma «dádivas» a Rubiales o los directivos de la Federación por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. El informe de cuentas de la Policía de Andorra contradice esta tesis y desmonta una mentira orquestada por la trama Tebas.

Audio de Gerardo González Otero

Gerardo González Otero.-Hoy circula por todos los medios el nombre de Román este, el que tenéis allí a todas horas y demás, el del Alcalá. Es otro golfo también con todos los papeles en regla y las pólizas cada una puesta en su sitio…

Gerardo González Otero.- Un personaje que tenemos en la diana, porque creemos que es el correo del Zar (sobre Luis Rubiales), y por donde está cobrando Luis, es Román. Hay quien dice que desde Andorra le han pagado a él y él es quien le paga a Luis.

Gerardo González Otero.- El papel de Kosmos y Piqué. La comisión de cuatro millones. Esta comisión se está cobrando o se ha cobrado a través de Román…