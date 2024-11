Los comentarios denigrantes de la mano derecha de Tebas: «Rubiales es un mono con pistola y de Motril»

Gerardo González Otero, mano derecha de Javier Tebas y brazo ejecutor de toda esta trama del Tebasgate con el objetivo de cargarse a Luis Rubiales, dejó claro su odio al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol y sus ganas de quitárselo de encima con varios mensajes cargados de maldad y odio que fueron grabados en una conversación con Miguel García Caba, ex empleado de la Federación, en el año 2022.

En estos audios desvelados en exclusiva por OKDIARIO, Gerardo González Otero demostró el gran odio que le tenía, y le sigue teniendo, a Luis Rubiales. El granadino era presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el objetivo de la mano derecha de Javier Tebas era cargárselo. Fuese como fuese. Para ello trazó un plan milimétrico con Tebas como cabeza pensante y Otero como brazo ejecutor.

La gran misión de la trama de Tebas queda clara en estos audios del Tebasgate desvelados por OKDIARIO. Querían cargarse a Luis Rubiales a toda costa. En una de las innumerables conversaciones entre González Otero y García Caba, el brazo ejecutor de esta trama (Otero) suelta por su boca varios mensajes de odio y muy denigrantes contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

«Es que este tío (sobre Luis Rubiales) no está capacitado ni para ser el presidente de la comunidad de vecinos de una casa con un solo habitante. No puede estar la Federación, la candidatura del Mundial de España. No sé… todas esas cosas que son competencia de la Federación no pueden estar en manos de un loco con pistolas. Un mono (sobre Luis Rubiales). Es que este es un mono. Y Miguel, entre todos, tenemos que reventarle tío», confesó Gerardo González Otero hace algo más de dos años. Tras estos mensajes llenos de odio

Conversación entre González Otero y García Caba

Gerardo González Otero.- Pero por ejemplo, la posición de tíos que dicen y presumen como Tomás González Cueto y demás… alguien le tiene que parar los pies (a Rubiales). Es que este tío (Rubiales) no está capacitado ni para ser el presidente de la comunidad de vecinos de una casa con un solo habitante. No puede estar la Federación, la candidatura del Mundial de España. No sé… todas esas cosas que son competencia de la Federación no pueden estar en manos de un loco con pistolas. Un mono (sobre Rubiales). Es que este es un mono. Y Miguel, entre todos, tenemos que reventarle tío.

Gerardo González Otero.- Hasta que se encuentre a alguien (sobre Luis Rubiales) del mismo este y le parta la cara, y se quede más a gusto que Dios. Porque joder, no sé quién cojones se cree que es. Ah bueno, es de Motril y de pequeñito se le cayó su hermana en las piernas.

Miguel García Caba.- Sí, sí…

González Otero siempre quiso ser presidente de la RFEF

Gerardo González Otero siempre ha soñado con convertirse en presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo rozó en 2004 perdiendo contra Ángel María Villar y desde entonces no ha cejado en su empeño por hacerse con el poder en la RFEF haciendo todo tipo de compañeros de cama como el presidente de la Liga, Javier Tebas.

Este periodista gallego es el autor intelectual de la querella que ha abierto el caso Brodie que investiga presuntas irregularidades en la administración de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. González Otero fue el hombre que revisó de arriba a abajo el escrito de denuncia del presidente de Cenafe, Miguel Galán, contra la cúpula del rubialismo y que ahora lleva meses estancada sin ningún avance en el caso.