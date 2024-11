Miguel Galán va con el candidato de Tebas en las elecciones de la RFEF: «Gerardo es el presidente ideal»

Miguel Galán, el hombre que ha judicializado el fútbol español a querella limpia, se quitó la careta a pocos días de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El máximo dirigente de Cenafe mostró su apoyo público a Gerardo González Otero, el candidato preferido de Javier Tebas a la RFEF, afirmando que «me parece el presidente ideal» y que «es un tipo genial».

«Ojalá lo hubiera conocido antes [a Gerardo González Otero] porque me parece una persona con una capacidad de gestión y una experiencia ideal para este momento tan inestable para la Federación Española de Fútbol, y que puede unir al fútbol español porque tiene amistad con la oposición que soy yo y con los presidentes territoriales puede ser el nexo de acercamiento de ambos polos opuestos que están en los extremos más grandes», aseveró Galán en una conversación con OKDIARIO.

Galán ha hecho todo lo posible para generar la actual situación de desgobierno que vive la Federación Española de Fútbol a través de todo tipo de artimañas judiciales que han provocado, entre otras cosas, que ni el propio organismo haya podido renovar el contrato a Luis de la Fuente. Además, ha amenazado constantemente a los presidentes de las Federaciones Territoriales bajo el mantra de regenerar el fútbol español cuando es un peón más en la trama de Javier Tebas para hacerse con el control de la Federación.

El presidente de Cenafe, pese a las evidentes pruebas, se define como «un verso libre» en todo el entramado federativo. «Mis querellas obedecen única y exclusivamente a acabar con la corrupción», añade un Galán que se entregó a la trama Tebas, reuniéndose con Gerardo González Otero el 27 de mayo. Ambos unieron esfuerzos para armar la querella del caso Brodie que Galán presentó días después en los Juzgados de Majadahonda.

Miguel Galán, en el ajo

«Yo, esa querella (la de caso Brodie), el viernes por la mañana, cuando la lea voy a decir si me gusta o no me gusta. Pero puedo coger y compartirla también contigo (en referencia a Miguel García Caba). Para que tú veas si eso se puede reforzar en algún punto», dijo Gerardo González Otero.

En esos días, González Otero intentó captar hace dos años al vicesecretario de la Federación Española de Fútbol, Miguel García Caba, para su causa ofreciéndole un contrato de 150.000 euros en la Liga a cambio de «información, papeles y munición» contra Luis Rubiales. Esta persona es ahora la favorita de Miguel Galán para entrar a regenerar el fútbol español.

Además de intentar sobornar a un empleado de la Federación que se vio obligado a grabarle para protegerse, González Otero también planeó presionar a la juez del caso, afirmando que «habrá que susurrarle al oído en un momento determinado».

De hecho, el favorito de Galán para ser presidente de la RFEF tuvo una premonición de lo que sucedería en el caso Brodie el pasado mes de marzo con dos años de antelación. «Pediría entrada y registro en la Federación, en la casa de Luis y en el despacho del abogado (Tomás González Cueto)», aseveró.

Miguel Galán sigue defendiendo que no le mueve ningún interés en estas elecciones, pero las evidencias existentes le dejan en mal lugar. ¿Quién iba a creer a un dirigente que a lo único que se ha dedicado en los últimos dos años es a generar a propósito caos en el fútbol español con la excusa de limpiarlo? Si hasta ha puesto en riesgo el Mundial de España por sus objetivos personales y… por allanar el camino a Gerardo González Otero, inhabilitando y dividiendo a los presidentes de las territoriales.