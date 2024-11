La trama de Tebas tenía instrucciones explícitas para que la Guardia Civil entrase en la casa de Luis Rubiales, en el despacho de Tomás González Cueto y en la sede de la Real Federación Española de Fútbol a registrarlas antes de que el caso Supercopa saliese a la luz. Así se lo comunicó Gerardo González Otero, mano derecha de Javier Tebas y brazo ejecutor de la trama, a Miguel García Caba, en aquel momento vicesecretario de la Federación, en una conversación mantenida en el año 2022 y que ahora saca en exclusiva OKDIARIO.

Esta conversación deja muy clara las intenciones de la trama comandada por Javier Tebas con Gerardo González Otero como brazo ejecutor. El ahora precandidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol es quien organiza la creación de un relato para abrir el caso Supercopa y acabar con Luis Rubiales. Así queda registrado en estas conversaciones publicadas en exclusiva por OKDIARIO.

El pasado 20 de marzo de 2024, la Guardia Civil entró a registrar la Real Federación Española de Fútbol, el domicilio de Luis Rubiales en Granada y el domicilio de Tomás González Cueto, que fue detenido ese mismo día. Estos sucesos fueron descritos con pelos y señales por Gerardo González Otero dos años antes de que sucediesen, como si de una profecía se tratase. La realidad es que la trama de Tebas lo tenía todo orquestado y fue punto por punto siguiendo un plan trazado al milímetro para acabar con Rubiales.

La trama orquestada por el presidente de la Liga necesitaba munición para desacreditar a Luis Rubiales y a toda la cúpula del rubialismo. Por ello, Gerardo González Otero se puso en contacto con Miguel García Caba para captarlo como «topo» y extraer de la RFEF toda la información posible para armar la denuncia que se produjo el 30 de mayo de 2022. La actuación policial para entrar en todas partes y detener a los implicados dio más fuerza al caso Supercopa al no respetarse la presunción de inocencia de ninguno de los implicados. Más de seis meses después de las actuaciones policiales, el caso está en punto muerto.

Un caso Supercopa que arrancó a raíz de una denuncia de Miguel Ángel Galán, otra pieza clave en la trama de Javier Tebas, ya que era la persona utilizada por Gerardo González Otero para poner las diferentes querellas una vez salió destapado este supuesto caso de corrupción en los medios de comunicación a sueldo del contenido patrocinado de Tebas. Algo que González Otero, mano derecha de Tebas, también tenía perfectamente planeado.

Conversación entre González Otero y García Caba

Gerardo González Otero.- Yo voy a chequear mañana con Esteban (Urreiztieta).

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- Cómo podríamos preparar un par de golpes. Piensa tú también…

Miguel García Caba.- Yo voy a pensar sí sí sí…

Gerardo González Otero.- En alguna cosa en la que le podamos noquear tío…

Miguel García Caba.- Sí sí…

Gerardo González Otero.- Piensa que estamos intentando con todo eso… el lunes por la mañana… que se presente una nueva querella…

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- Para que sea un poco el golpe en la Asamblea.

Miguel García Caba.- Sí. El golpe en la Asamblea.

Gerardo González Otero.- Yo, esa querella, incluso, el viernes por la mañana, cuando la lea…

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- Voy a decir si me gusta o no me gusta. Pero puedo coger y compartirla también contigo.

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- Para que tú veas si eso se puede reforzar en algún punto.

Miguel García Caba.- Vale.

Gerardo González Otero.- Porque además, ahí, incluso, podríamos pedir o encaminar en la petición a quién puede ser testigo y que pruebas se podrían pedir…

Miguel García Caba.- Claro…

Gerardo González Otero.- Porque yo una de las que pediría es la entrada y registro macho…

Miguel García Caba.- Sí, sí, sí, sí…

Gerardo González Otero.- ¿Sabes? Porque…

Miguel García Caba.- Eso tiene su boom mediático.

Gerardo González Otero.- Pedir entrada y registro, pero además también en la casa del tío (de Rubiales), en Ferraz.

Miguel García Caba.- ¿En la casa del tío? Ah, en la casa de Luis.

Gerardo González Otero.- No, en la casa de Luis.

Miguel García Caba.- Ah… había entendido…

Gerardo González Otero.- En la Federación, en la casa de Luis y en el despacho… Y pediría entrada y registro en el despacho de (Tomás González) Cueto.