Luis Rubiales ha atendido desde República Dominicana a OKDIARIO para explicar su situación después del operativo desplegado este miércoles por la Guardia Civil en toda España para recabar información sobre supuestos contratos fraudulentos firmados durante su mandato al frente de la Real Federación Española de Fútbol. «Yo nunca he hecho nada ilegal», asegura el ex dirigente a este periódico antes de contar los motivos por los que no se encontraba en España cuando se ha producido el despliegue de la UCO.

Desde República Dominicana, hasta donde viajó durante el pasado mes de febrero, Luis Rubiales ha trasladado un mensaje muy contundente: «Volveré cuando tenga que volver». Según ha podido saber OKDIARIO, los planes de Rubiales pasan por retornar a España a principios de abril, una vez finalizada la Semana Santa, para estar unos días con su familia.

Lo que sí ha querido dejar bien claro el ex presidente de la RFEF, cargo del que dimitió el pasado 10 de septiembre debido a la tormenta que se desató por su beso no consentido a la futbolista de la selección Jenni Hermoso, es que su estancia en la República Dominicana en ningún caso responde a una fuga y que tampoco es la primera vez que viaja al país caribeño desde que dejó de trabajar en el mundo del fútbol.

«Llevo aquí más de un mes seguido y he venido antes varios meses para intentar meterme en negocios», aclara Rubiales, que ha contemplado «muy sorprendido» y desde la distancia, cómo la Guardia Civil detenía a cinco personas que pertenecían a su círculo más cercano mientras estaba al frente de la Federación Española. Uno de los 11 registros efectuados este miércoles por el cuerpo armado en distintos puntos de España se ha realizado en el domicilio que Rubiales tiene en Granada.

Estos cinco detenidos son: Tomás González Cueto (abogado y mano derecha de Rubiales en su época en la Federación), Pedro González Segura (director de servicios jurídicos de la RFEF), José Javier Jiménez (director de recursos humanos de la RFEF), Ángel González Segura (hermano de Pedro y director de la empresa concesionaria de la remodelación del estadio de La Cartuja) y Ramón Caravaca (abogado penalista que trabajaba en el despacho de González Cueto).

Por su parte, la condición de Rubiales es la de investigado y desde la Guardia Civil ya tenían constancia de que el ex presidente no se encontraba en España en el momento de desplegar el operativo, diseñado para buscar pruebas de supuestos contratos fraudulentos relacionados con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. De esta forma, el ex presidente de la Federación Española, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por el beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, que ahora mismo no tienen fecha después de los recientes acontecimientos.

Fue precisamente la FIFA quien intervino primero contra Rubiales. Lo hizo el 26 de agosto, seis días después de que España ganara el Mundial femenino en Australia, cuando anunció la suspensión provisional del dirigente. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código, la Comisión Disciplinaria de la FIFA acordó la suspensión durante 90 días de Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Poco después, confirmaba su inhabilitación hasta 2026.

Dos años bajo la lupa

En mayo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación por la gestión de Rubiales al frente de la RFEF, las cuales incluían el contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí. La RFEF respondió con un comunicado en el que informaba de que se había personado ante la Fiscalía Anticorrupción, añadiendo que se ponía a su disposición para facilitar la documentación que precisara o aclarase cualquier aspecto que le fuese solicitado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda fue quien comenzó a investigar el contrato que la RFEF firmó con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La primera edición se disputó en el año 2020 y, tras una renovación, está firmado que se juegue allí esta competición hasta el año 2030.

Orden de detención

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales será detenido cuando vuelva a España, en el marco de la operación que se lleva a cabo relacionada con presuntos contratos irregulares en los últimos cinco años. Luis Rubiales era uno de los objetivos de esta operación entre las personas a detener, pero desde hace un mes se encuentra en la República Dominicana, lo que ya sabían la juez que lleva el caso y los investigadores.

No obstante, fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el expresidente de la RFEF será arrestado cuando regrese a nuestro país, si así lo hace. De no volver, se arbitrarían otras medidas. También está en ese país centroamericano su amigo Francisco Javier Martín, conocido como ‘Nene’, un ex futbolista que también sería arrestado a su vuelta a España.