Los contratos relacionados con la Supercopa de España son el principal objetivo del operativo ejecutado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas y el domicilio en Motril (Granada) de Luis Rubiales, antiguo presidente de la RFEF, forman parte del amplio listado de lugares que el cuerpo armado está registrando desde primera hora de este miércoles en busca de pruebas. Rubiales no se encontraba en su domicilio en el momento del registro y entre los detenidos figura Tomás González Cueto, abogado que ha trabajado estrechamente con el ex dirigente.

En mayo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación por la gestión de Rubiales al frente de la RFEF, las cuales incluían el contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí. La RFEF respondió con un comunicado en el que informaba de que se había personado ante la Fiscalía Anticorrupción, añadiendo que se ponía a su disposición para facilitar la documentación que precise o aclarar cualquier aspecto que se le solicitara.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda fue quien comenzó a investigar el contrato que la RFEF firmó con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La primera edición se disputó en el año 2020 y, tras una renovación, está firmado que se juegue allí esta competición hasta 2030.

La Federación explicó entonces que llevando este torneo a Arabia Saudí se quería dar un impulso a un «torneo que estorbaba» y que apenas tenía relevancia en el calendario futbolístico. Ahora la Supercopa en Arabia la disputan cuatro equipos a formato Final Four: los dos primeros de Liga y los dos finalistas de Copa.

Es este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda quien ha llevado el caso de estos registros y detenciones que se han producido durante toda la mañana de este miércoles. Este es además un día clave en la Federación, ya que Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF tras la inhabilitación de Rubiales por parte de la FIFA, tiene que dimitir hoy para que una junta gestora ponga en marcha el proceso electoral.

Rubiales inhabilitado

Luis Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, que se celebrarán el próximo 24 de mayo.

Fue precisamente la FIFA quien primero intervino contra Rubiales. Lo hizo el 26 de agosto, seis días después de que España ganara el Mundial femenino en Australia, cuando anunció la suspensión provisional del dirigente. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código, la Comisión Disciplinaria de la FIFA acordó la suspensión durante 90 días de Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Poco después, confirmaba su inhabilitación hasta 2026.