Piqué sorprende a todo el mundo y apuesta por la permanencia de Xavi

Gerard Piqué acostumbra a no morderse la lengua cuando habla. En su última entrevista, el ex futbolista del Barcelona sorprendió a todos sobre su vaticinio en torno al futuro de Xavi Hernández como entrenador del conjunto azulgrana. Siendo grandes amigos, el creador de la Kings League apuesta por la continuidad del técnico español la próxima temporada pese a que no consiga ningún título.

«No creo que la decisión de Xavi Hernández sea al cien por cien. A ver, creo que se quedará. No hablo todos los días con Xavi, pero sí que hemos hablado varias veces. Quiero lo mejor para él porque seguro que será lo mejor para el club», comentó Gerard Pique en unas declaraciones que han sorprendido a más de uno.

Y es que Xavi Hernández, en las últimas ruedas de prensa, ha reiterado su intención de abandonar el Barcelona a final de temporada. De hecho, en su última rueda de prensa antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, el técnico español mantuvo sus intenciones: «Participo porque quiere a este club. Mi decisión no cambia e intento ayudar en lo máximo. Soy un hombre de club, todo en lo que pueda ayudar, lo haré».

Por ello, las declaraciones de Gerard Piqué en una entrevista para Times Sport han supuesto una total sorpresa para los aficionados del conjunto azulgrana. Pues ya todo el mundo se hace a la idea de que Xavi no seguirá más allá del 30 de junio de 2024. Ganar la Champions League, en teoría, no cambiaría tampoco las intenciones del entrenador culé.

Recientemente, Deco también habló sobre la decisión de Xavi: «Si algo cambia, no diré que no podamos plantearlo. No tenemos nada contra él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no hay esa posibilidad; si pasa, ya lo discutiremos».

Piqué no sólo habla de Xavi

Por otro lado, Piqué habló de otras cosas más allá del futuro de Xavi. También conversó sobre su gran proyecto, el de la Kings League. Y explicó cuándo y cómo surgió la idea de crear esta liga de entretenimiento: «Una de las razones por las que empezamos la Kings League es porque vi a mis hijos viendo un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos, sus tablets, viendo otra cosa».

El ex defensa del Barcelona y de la selección española habla sobre los cambios que, según él, se deben producir en el fútbol: «Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio».

Por último, Piqué habla de las nuevas formas de entretenimiento en el fútbol, algo a lo que este deporte se muestra reacio a llevar a cabo ciertos cambios: «El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación».